Il pallone stecca la prima: Juve e Milan non vanno oltre lo 0-0 nella partita che riavvia il carrozzone del calcio italiano dopo l’emergenza Covid. Chi si aspettava grandi cose è rimasto deluso da un incontro che, senza pubblico e dopo tre mesi circa di inattività delle squadre. non è stato all’altezza del blasone stesso delle due squadre in campo.

Juve presuntuosa, Milan provinciale

La Juventus ha dominato in lungo e in largo una partita che poteva (come ha fatto) pareggiare. Il Milan s’è chiuso come una provinciale che dovesse difendere un vantaggio (che non aveva). I bianconeri hanno fatto accademia, passaggi, melina (ora si dice “palleggio” ma la noia è la stessa), tanto possesso palla, poca roba sotto porta. Donnarumma (quando la bloccherà una palla che sia una?) non ha fatto praticamente nulla: è stato il palo a negare all’autocrate del calcio, sua eccellenza Cristiano Ronaldo, la gioia del gol che, per come si è approcciato alla partita, non avrebbe meritato.

L’espulsione di Ante Rebic, subito dopo, è stata una comica. Peccato che Mai dire Gol non vada più in onda. Una entrata così è da karateka, non da giocatore. Sarebbe entrata di diritto tra i tormentoni della Gialappa’s. Così come la svogliatezza di CR7 che lo ha portato a certi errori troppo simili a quelli che, a proposito di Mai dire Gol, hanno fatto la (s)fortuna del mitologico Florin Raducioiu.

Livello da precampionato

Rigore ed espulsione successiva uniche due emozioni (serio?) di una partita noiosa che nemmeno la retorica imbonitrice di chi vende calcio ai tifosi italiani può, senza venire a patti con la coscienza, salvare in nessuno modo. La Juve si è mostrata forte ma leziosa, svogliata e superba. Il Milan è regredito allo stadio di squadra provincialotta, microscopica che allo Stadium (senza pubblico!) va a subire la partita e non a farla. Impalpabile, persino in contropiede.

Juve e Milan, quindi, hanno dato l’avvio al precampionato più lungo della storia del calcio. Sarebbe stata accettabile (e nemmeno troppo) come partitina estiva, una di quelle amichevoli in ritiro. Considerarla una gara a tutti gli effetti sarebbe riconoscere che in campo, con tutto il rispetto, c’erano due squadre di serie B. E nemmeno di altissima classifica, specialmente per quanto riguarda i rossoneri.