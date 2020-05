Al Pd non piace l’idea che l’Italia riacquisti il controllo dei propri conti pubblici. E spara contro la proposta di Borghi e Molinari (abolire il pareggio di bilancio nella Carta) per quella che Federico Bonomi, su Progresso Europa Riforme, definisce come una pericolosa controriforma. Perché pericolosa? Perché, secondo la fondazione legata al Pd, rifiutare i diktat di Bruxelles significherebbe scatenare la speculazione che farebbe risalire lo spread. Dunque, per il Pd, l’Italia non potrà mai uscire dalla fase di austerità per evitare di doversi confrontare con gli speculatori, quelli che sempre il Pd definisce come benefattori dell’umanità. I filantropi alla Soros, tanto per chiarire.

Ma la controriforma, secondo Bonomi, metterebbe anche a rischio le generosissime offerte europee, quali il Mes o il Recovery Fund. Peccato che i Paesi Sado (Svezia, Austria, Danimarca, Olanda) non vogliano regalare proprio nulla all’Italia. Dunque non finanziamenti a fondo perduto, con il Recovery, bensì solo un prestito da concedere, per di più, solo in cambio di riforme strutturali imposte da Bruxelles.

Per il Pd l’Italia deve restare sotto ricatto, ora e sempre. Il futuro degli italiani deve essere deciso a Vienna, a Copenaghen. Pare quasi che la vendetta austriaca per il Risorgimento italiano si possa ora compiere grazie al Pd. Vienna non controlla più il Lombardoveneto ma direttamente tutta l’Italia attraverso le scelte finanziarie ed economiche del governo di Roma.

Quanto all’utilità delle riforme che i 4 Sado vorrebbero imporci, è sufficiente osservare come l’austerità abbia massacrato il popolo greco per rendersi conto di cosa potrebbe succedere all’Italia. Ma il Pd e Bonomi, in questa scelta di servilismo assoluto, dimenticano un aspetto non irrilevante: l’Italia è un contribuente netto di questa Europa e, dunque, i soldi che i Sado vorrebbero prestarci, arrivano anche dalle tasse pagate dai cittadini italiani. E lo stesso vale per il Mes. Che verrebbe concesso come prestito, da rimborsare, ma sempre con un occhio attento dell’Europa sulle riforme e sul bilancio italiano.

