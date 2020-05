Nell’anniversario della morte di Dominique Venner, suicidatosi a Notre Dame il 21 maggio del 2013, Barbadillo si confronta con Marcello Veneziani su cosa rimane, oggi, del pensiero dello storico francese.

Sette anni fa, per scuotere l’Europa intorpidita da decenni di materialismo e depauperamento spirituale, Dominique Venner si toglieva la vita nella cattedrale di Notre Dame. Cosa resta, oggi, della potenza di quel gesto supremo da “samurai” d’Occidente?

“Resta la sua denuncia, il suo gesto, il suo simbolo; ma insieme resta lo sconcerto per aver profanato una chiesa proprio mentre ne denunciava la profanazione. Venner si toglieva la vita nel nome di una Tradizione che reputa la vita un dono e una milizia, di cui noi non disponiamo. Un gesto tragico ed epico che scuote, certamente, ma che non può essere elevato a modello ed esempio”.

L’idea di Europa secondo Venner non si risolveva nell’esaltazione o nella critica alla Ue, come invece credono sia tanti sostenitori globalisti che moltissimi avversari populisti. Anche alla luce di ciò che ha svelato la crisi da Covid, aveva ragione lui o ha intravisto una chimera?

“Il tema dell’Europa deprivata del sacro, della tradizione e dei principi che l’hanno animata nei secoli, resta irrisolto; la pandemia ne ha ulteriormente mostrato la fragilità, la vulnerabilità e al tempo stesso l’incapacità di pensare oltre la “nuda vita”, al punto che – come scriveva Giovenale – propter vita vivendi perdere causas, per salvare la vita si perdono le motivazioni che rendono la vita degna d’essere vissuta. Ci sono temi esistenziali e temi di civiltà che vanno ben al di là degli europeisti e dei nazionalisti, dei globalitari e dei sovranisti. Sono orizzonti di vita, non etichette, scelte e visioni, non chiacchiere e distintivi”.

Di autoproclamati ribelli, sia nel mondo progressista che in quello più conservatore e giù fino ai populismi del web, ce n’è fin troppi. Vale ancora la pena di ribellarsi in un mondo sempre più virtuale e meno reale? E se sì, perché?

“Il pericolo maggiore è il conformismo della ribellione, che poi discende dal conformismo della trasgressione di matrice sessantottina; ovvero la convinzione che si stia infrangendo della regole, si stia violando un canone, e invece si fa esattamente quel che il nuovo codice del conformismo indica…Da questo punto di vista il rischio di una ribellione finta, uniforme, prescritta, è molto più alto nel mondo radical, progressista o liberal che sia. La perdita del reale pone invece un altro problema, il trasferirsi del conflitto una zona virtuale, fino a farsi imponderabile, irrealizzabile se non attraverso la fiction, l’alienazione radicale. Il problema è quello di non alterare la realtà e non sostituirla con l’immaginazione, con la falsa rappresentazione: bisogna saper distinguere ciò che attiene alla sfera ideale e ciò che attiene alla sfera reale, il sogno dalla veglia”.

Ci sono immagini potenti. Venner amò la celeberrima incisione di Durer, “Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo” a cui, peraltro, un altro genio francese – Jean Cau – dedicò una delle sue opere più belle. Valgono ancora quelle riflessioni, quei pensieri di allora sono ancora utili al “ribelle” di oggi?

“Ero innamorato di Jean Cau e del suo cavaliere, ma ben presto mi accorsi che l’etica della disperazione, l’eroismo della disperazione, non porta da nessuna parte. Lo scrissi sin da ragazzo su Intervento, mi pare nel 1979. E continuo a sostenerlo ora, come ho scritto nel recente Dispera Bene, un manuale di consolazione e di resistenza al declino. C’è il rischio di una ribellione solitaria, se non solipsistica, suicida, estetica e gestuale”.

Notre Dame è bruciata. Le chiese europee, con difficoltà, riaprono ai fedeli dopo le gravose restrizioni per la pandemia. Alcune non riapriranno più e finiranno riadattate a supermercati. Anche su Venner splende il bianco sole dei vinti?

“Venner ha colto la crisi della civiltà; in una riflessione che ho pubblicato questo mese sul Borghese, ho messo in relazione il gesto di Venner con il pontificato di Bergoglio (nello stesso anno) e la “profanazione” di NotreDame con suicidio con l’incendio dello scorso anno. Chi crede nei simboli e nelle liturgie, non può che restare turbato da certe coincidenze. L’irrilevanza della religione cristiana, l’automarginalizzazione della chiesa cattolica, la rinuncia alla salvezza per la salute, è emersa con evidenza nel tempo della pandemia. Non era mai accaduto che davanti a un contagio la gente non potesse contare sulla religione e rifugiarsi nella consolazione della fede, se non come fatto intimo, privato. Il segno di una Chiesa che si ritira dal mondo o lo insegue facendosi assistente sociale, ong globale, è la conferma che la scristianizzazione parte purtroppo dal cuore stesso della cristianità”.

