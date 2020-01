Cultura. Veneziani a Napoli presenta il suo libro “Dispera Bene”

Venerdì 31 gennaio, alle ore 17,45, ci sarà l’incontro con Marcello Veneziani in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Dispera Bene”. L’appuntamento è in via Renovella 11 Napoli al Centro Studi Pietro Golia.

