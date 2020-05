One Response to La lettera. Meglio Guccini cantante della sua versione da fazioso politico

La lettera. Meglio Guccini cantante della sua versione da fazioso politico

Pubblicato il 1 Maggio 2020 da Francesco Cipriani Categorie : Parola ai lettori

Preferisco un Guccini che scrive libri e canta canzoni. Voglio un Presidente della Regione che pensi ai Toscani. Ferma la libertà di pensiero di ciascuno di noi, trovo inopportuna la rivisitazione di F. Guccini della canzone ‘Bella ciao’.

Come consigliere di Sambuca p.se, comune dove, salvo mio errore, vive stabilmente il cantautore, mi trovo in imbarazzo, anche in ragione del fatto che sono cresciuto con i suoi testi.

Da una parte ho sempre amato i suoi testi, reputandolo uno dei cantautori migliori, un genio della musica italiana, d’altra parte – beh – sono rimasto un po’ perplesso quando, modificando il testo di Bella Ciao in buona sostanza pare assimilare gli ‘invasori’ a Meloni, Salvini e Berlusconi. Lo dico perché – a fronte dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo – reputo che un cantautore del suo calibro avrebbe potuto offrire – grazie alle sue parole e alla sua musica – un contributo ‘diverso’ alla propria Comunità tosco emiliana. Così non è stato e me ne dispiaccio. Un’occasione persa…però è anche vero che non è chiesto a Guccini di aiutare la propria Comunità. Lui è libero, come tutti noi, di esprimersi come vuole. Altri, invece, dovrebbero essere più pragmatici e fare meno discorsi. Mi riferisco al Presidente Rossi che con il suo post ha definito ‘fascioleghisti’ Salvini e Meloni. Caro Presidente, invece di dare patenti di ‘fascioleghista’ ai tuoi avversari politici, pensa a governare la Toscana che, ora più che mai, ha bisogno di un’amministrazione che dia risposte concrete ai cittadini. Un affettuoso saluto *Un cittadino come altri, un consigliere comunale di Sambuca P.se, una persona che vuole bene, prima di tutto, alla propria Comunità @barbadilloit

Di Francesco Cipriani