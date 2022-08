Ci siamo. Torniamo al voto. Finalmente! È il caso di dirlo e dirlo a voce alta. Dopo anni di governi annaspanti formati contro la volontá del voto degli italiani, gli elettori saranno chiamati a scegliere chi vorranno che li guidi per i prossimi 5 anni. Fra gli elettori italiani ci siamo anche noi, i tanti che viviamo all´estero. Qui nel Rio Grande do Sul quasi 90.000 su un totale di circa 400.00 in Brasile.

Ci risiamo. Ancor prima della campagna elettorale sono apparse notizie false, frottole, luoghi comuni e chiarissime fake news. Puntuali come un orologio svizzero. Fra queste falsitá l´oggetto di un vero linciaggio mediatico é Fratelli d´Italia e in particolar modo la segretario del partito, Giorgia Meloni. In italia c´é una crescente campagna di attacchi pesanti e volgari a Giorgia Meloni, crociata guidata dai media, “La Repubblica” in prima fila, perfino da alcuni giornalisti RAI che dovebbero mantenere l´imparzialitá essendo rete pubblica, e da alcuni ambienti della sinistra. Gli attacchi raggiungono toni violenti e una veemenza mai vista prima d´ora nella politica italiana dirigendosi vergognosamente alla sfera personale e familiare della Meloni senza risparmiare la figlia (6 anni) e la sorella. Giorni addietro La Repubblica (sempre loro) ha fatto un servizio ricordando che Giorgia Meloni da adolescente era cicciotella: alto giornalismo!

La sinistra é alle corde. Il segretario del PD vaneggia e viene criticato anche dai suoi per non esprimere un programma ma solo attaccare il Centro Destra. Hanno i pruriti perché le previsioni di voto danno la coalizione di Centro Destra fra il 48% e il 50% staccando di 20 punti la coalizione guidata dal PD e Fratelli d´Italia appare come primo partito prosssimo al 25% delle intenzioni di voto. Previsione di Tecne (un istituto di ricerca molto quotato in Italia) di questa settimana appena passata. L´accordo fra i partiti della coalizione di Centro Destra prevede che chi prenda piú voti presenti il Primo Ministro. Quindi tutto indica che per la prima volta nella sua storia l´Italia potrá avere un Primo Ministro donna, giovane (45 anni) e di destra. Questo la sinistra non riesce ad accettarlo.

Per cui non avendo altri argomenti se non l´attacco a testa bassa e gli insulti, questi signori sparano bugie, falsitá, menzogne e fake news.

Esiste una vera e propria internazionale della menzogna politica. Questi argomenti trovano purtroppo eco anche qui dove nella stampa locale sono apparse notizie false, luoghi comuni e menzogne vere e proprie in linea con quanto avviene in Italia, o quanto meno da una parte minoritaria in Italia. Gli argomenti usati dimostrano delle due una: a) profonda ignoranza della storia contemporanea italiana o b) aperta mala fede. Va sgombrato il campo da questi equivoci per dare chiarezza agli elettori italiani qui in Brasile, elettori che probabilmente non hanno accesso allo stesso livello di informazione che si ha in Italia.

La coalizione di Centro Destra ha presentato le sue proposte agli italiani. Un documento in 15 punti su quello che guiderá la coalizione nel caso, sempre piú probabile, di vittoria alle elezioni. Tale documento é stato presentato il 12 Agosto. Giorni dopo anche il PD e i suoi alleati (non si sa bene ancora quali) ha presentato le sue proposte.

Fra le proposte della coalizione di centro destra spiccano punti chiari come il presidenzialismo, la flat tax per riformare un sistema tributario punitivo e medievale, nessuna tassa patrimoniale come é stato insistentemente proposto dalla sinistra, lotta all´immigrazione clandestina e ripresa dell´economia in un paese che esce con le ossa rotte da due anni di pandemia. Fratelli d´Italia chiede anche l’abolizione del green pass che oltre ad essere di dubbia legittimitá costituzionale, non ha prodotto nessun effetto sulla diffusione dei contagi.

Nel programma menzionato, che é a disposizione sul sito di Fratelli d’ Italia (https://www.fratelli-italia.it/) uno dei temi dei punto 13) merita essere ripetuto:“Favorire il rientro degli italiani altamente specializzati attualmente all’estero”

La destra oggi é nuova destra, sociale. In Italia cosí come in altri paesi d´Europa la nuova destra è entrata nelle periferie delle metropoli, nei quartieri popolari, fra le persone bisognose, nei ceti medio-bassi, a difesa delle partite IVA della piccola e media impresa. Lá dove la sinistra ha abbandonato il suo campo storico per un improponibile flirt con alta finanza e capitale. Giorgia Meloni con la sua caparbietá e la sua serietá sta conquistando la fiducia degli italiani e gli italiani sembra si apprestino a ricambiarla nel segreto dell´urna. Dove é il problema?

Al programma comune del Centro Destra seguirá con Fratelli d´Italia l’ istituzione del Ministero degli Italiani nel mondo, quello che fu del grande Mirko Tremaglia. La lotta per stabilire lo Jus Sanguinis come modalitá di acquisto della cittadinanza italiana. Ci sará anche da lavorare parecchio sulla rete consolare per agilizzare i processi di riconoscimento di cittadinanza. Chi é di Porto Alegre sa della gravitá del tema, di un Consolato che é una vera e propria vergogna: la settimana passata un’ avvocatessa (cittadina italiana) ha chiesto il passaporto per la figlia e le hanno dato appuntamento a marzo del 2024 (!!)

Ciliegina sulla torta delle menzogne su Giorgia Meloni una va ricordata, esempio clamoroso di fake news in un paese – il Brasile – che tanto sta mostrando lottare contro la loro divulgazione. Un giornalista di un noto giornale di Porto Alegre afferma che chi si gioverà dell’elezione di Giorgia Meloni è Vladimir Putin. Niente di meno! Questa é una cialtronata vera e propria, esempio di aperta malafede. Chi é informato su quanto avviene in Italia sa bene che all´indomani dell´invasione russa dell´Ucraina proprio Giorgia Meloni e il suo partito chiesero al governo italiano di inviare subito armi all´Ucraina per difendersi dall’invasione. E questo quando ancora il governo italiano era titubante su da farsi. Quindi si deve rimandare a mittente questa fake news. La tristezza di questi giorni viene nel vedere perfino il ministro degli esteri (un ministro per sbaglio) screditare l´Italia in sede internazionale con una serie di fake news sul presunto coinvolgimento della Russia nelle elezioni italiane. Speriamo che costui torni alla sua lucrativa attivitá dopo il 25 settembre.

C´é da augurarsi che senza fake news gli italiani all´estero possano svolgere il loro esercizio del diritto di voto. Dopo 10 anni di vedere il PD ripetutamente al governo senza mai vincere le elezioni, adesso si spera che l’ Italia venga governata per i prossimi 5 anni da chi vinca le elezioni: tutto indica sará il Centro Destra.

*già delegato per il Rio Grande do Sul del CTIM