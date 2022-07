Egregio Direttore,

Le scrivo questa lettera per condividere con Lei e con i lettori quella che a mio avviso è l’evidenza circa la vera causa remota dell’attuale conflitto in corso in Ucraina e Nuova Russia, nonché del recente riacutizzarsi delle tensioni tra le due sponde dello stretto di Formosa, così come degli incidenti di Capitol Hill del gennaio 2021 e di buona parte degli eventi critici di natura politica e geopolitica di cui siamo testimoni senza soluzione di continuità da circa un ventennio: la dichiarazione di guerra che il liberalismo mondialista di matrice occidentale ha dichiarato a tutte le culture e le civilizzazioni che da esso differiscono e in estrema sintesi all’umanità intera.

Questa guerra dichiarata, talvolta in modo palese e altisonante, ad esempio con la somministrazione della narrativa di uno scontro escatologico ultimo tra liberaldemocrazia e autocrazia, talvolta in modo occulto e latente, come quando assistiamo a campagne intimidatorie contro espressioni di pensiero eterodosse rispetto agli assiomi del così detto “politicamente corretto”, è immanente alla natura stessa del liberalismo, Weltanschauung universalistica e totalizzante e pertanto carica di pulsioni bellicose e prevaricatorie.

È necessario però essere consci del fatto che il liberalismo, così come ogni ideologia “da crociata” che l’ha preceduto, non è fine a se stesso, ma costituisce la necessaria proiezione morale della Machtwille di un impero egemonico, ovvero il sistema talassocratico anglosassone.

Non vi è incoerenza tra due dinamiche apparentemente contrastanti: il parossismo dell’aggressività liberale e la fase discendente dell’unipolarismo post Guerra Fredda in favore di un prossimo multipolarismo; l’acquisizione del primato sul resto del mondo è un buon motivo per muovere guerra, ma la volontà di non perderlo lo è di più.

Roverbella (MN)

