Pubblichiamo – grazie alla rivista Andere Denken – l’ultima intervista dello scrittore Jean Raspail, autore del libro cult “il Campo dei Santi” (Il Cavallo Alato-Ar): è il romanzo che prefigurò il caos immigrazione e l’eclisse del sacro.

Lo scrittore, giornalista, etnologo ed esploratore francese Jean Raspail, autore nel 1973 di “Il campo dei santi”, romanzo apocalittico sulla Francia del 2050 di fronte al massiccio arrivo di migranti in Costa Azzurra, è morto oggi all’ospedale Henry-Dunant di Parigi all’età di 94 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’edizione online del quotidiano parigino “Le Figaro”, sottolineando che Raspail è stato adorato da alcuni e maledetto da altri e pur tuttavia “ha segnato l’universo della letteratura francese del XX secolo: era un essere ostinato, orgoglioso delle sue posizioni, della sua fede cattolica e del suo attaccamento alla monarchia; un ecologista realista, utopico e avventuriero, un romantico”.

***

In città come nei suoi libri, Jean Raspail emana un’aura che va oltre il romanzo: storico, epico, mitologico, leggendario, le parole mancano. Dietro l’umorismo stridente del novantacinquenne romanziere, quasi inglese, si alzano nebbie e soli, mari e fiumi, paesaggi fantastici, re della fine del mondo, eroi dal cuore nero e sogni infantili. Tutto confuso.

L’uomo è impressionante, anche nel suo comodo appartamento nel 17° arrondissement di Parigi, appesantito da quei leggeri sintomi della vecchiaia che pensa lo sminuiscano quando non è quasi nulla. Non c’è deterioramento in questa forza della natura, in questa forza di volontà, solo questa logica confusa di uomini che hanno vissuto troppo a lungo per noi. Ma perché osare visitare Jean Raspail? Perché noi nani vorremmo stare sulle sue gigantesche spalle. Invano. Va da solo nella sua avventurosa valle dove nessuno può sentire la sua mancanza. In questa soffocante estate, si offre di assaggiare il fresco rosato dei legionari di Aubagne che un ammiratore gli ha offerto, ma si ricorda subito che gli piace solo il whisky, e fumare munito di bocchino. «Sono molto fotogenico, lo sono sempre stato, non credete?» scherza prima di andare avanti brontolando nella foresta di domande che pensavamo di fargli. Ma non abbiamo mai messo in gabbia Raspail. – L’invasione migratoria? Ha profetizzato tutto più di quarant’anni fa, basta rileggerlo. – Fede? Sappiamo almeno di cosa stiamo parlando? – Il ritorno del re? Certo, ma i monarchici sono incapaci. Sotto il canone del tempo, all’ombra di mille avventure, per Jean Raspail la saggezza non arriverà mai. Almeno non la saggezza di grandi personaggi, di persone serie, di scrittori che pontificano. Nell’anima della quercia quasi secolare si annidano ancora i ricordi degli anni verdi – «Sono un bambino, come diceva Jean Anouilh» – e le limpide mattine di scoutismo. Jean Raspail è l’estate, pesante, potente, luminosa, violenta, malinconica. Eterno.

La Miséricorde, un libro iniziato negli anni Sessanta e poi ripreso nei primi anni Duemila dove si riprende la storia criminale del parroco di Uruffe, e che finalmente si pubblica senza averlo finito, rimane misterioso per il lettore. Era la figura del sacerdote, il suo crimine o la sua redenzione che vi interessava?

“Quest’uomo uccise la sua amante incinta, le aprì la pancia e, dopo averlo battezzato, finì il bambino. Ma non volevo occuparmi del crimine, che per me è di secondaria importanza, né delle sue motivazioni. Va in giro con la convinzione di voler far sparire questa storia e il suo frutto adultero. Ne ho parlato a lungo con un abate, che ha salvato la mia fede, se posso dirlo, padre Christian- Philippe Chanut. Chanut, che tipo! Ora manca a tutti noi. Ed eravamo giunti alla conclusione che era stata, paradossalmente, la sua fede a portarlo ad uccidere in un modo davvero incredibile. Aveva battezzato il bambino! E Chanut pensò che, se avesse ucciso sua moglie, sarebbe stato, nel profondo della sua mente, una sorta di servizio a Dio per reprimere l’orrore della vicenda. Ma quello che per me è stato davvero interessante è stato chiedermi come un sacerdote credente abbia potuto sopportare nella sua prigione l’incontro faccia a faccia con Dio per più di ventisei anni. Ma non lo sappiamo perché nessuno l’ha visto quando è uscito di prigione. Rilasciato sotto controllo, è stato sistemato in un monastero a Kergonan. I monaci non parlavano mai e lui era sempre, a quanto pare, sullo sfondo. Ma fu lì, in breve, che trovò la pace”.

Come facciamo a sapere che è in pace?

“Non lo sappiamo, fa parte della sua vita dopo il suo rilascio, cosa che non mi importava. Quello che volevo sapere e raccontare era come avrebbe potuto ritrovare la fede in prigione. Qual è stato il motivo? È difficile dirlo, perché mi è appena venuto in mente, e non chiedetemi troppe cose, non posso dirvelo. Non so come questa storia mi sia venuta in mente”.

In effetti, non è come il resto della vostra letteratura…