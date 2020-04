One Response to SerieTv. The Mandalorian porta un po’ di Far West nel mondo di Star Wars

SerieTv. The Mandalorian porta un po’ di Far West nel mondo di Star Wars

Pubblicato il 17 Aprile 2020 da Runa Bignami Categorie : Televisionando

Quando ho sentito parlare dell’uscita di The Mandalorian non avevo grandi aspettative: o meglio le mie aspettative si alzano automaticamente, a mo’ di riflesso pavloviano, ogni volta che c’è di mezzo Star Wars, ma l’ultima trilogia mi ha insegnato a ridimensionarle in fretta. Quindi mi sono approcciata, ma senza grandi pretese.

La serie è composta da otto episodi di durata media 40 minuti, ma su Disney+ Italia ne sono disponibili al momento 5, i rimanenti usciranno di settimana in settimana.

Prima di tutto, è bene chiarire che se guardate questa serie solo perché siete fan della saga degli Skywalker o appassionati di cavalieri Jedi siete fuori strada e potete risparmiarvi la visione (almeno per quanto visto fin qua); è vero che temporalmente la serie si inserisce tra la fine della seconda trilogia e la l’inizio della terza, ma non va a coprire il buco narrativo che vi intercorre. Se invece vi ha sempre incuriosito il vasto universo di Lucas e della galassia lontana lontana, allora penso che dovreste dare a questa serie un’opportunità. Il tutto ruota attorno alla figura cardine del Mandaloriano del titolo. Per chi non lo sapesse, i mandaloriani sono gli abitanti del pianeta Mandalore, a metà strada tra Sparta e un ordine di monaci guerrieri, che già si erano intravisti nell’universo di Guerre Stellari con il cacciatore di taglie Boba Fett (quello che per intenderci consegnò Han Solo a Jabba the Hutt). Ogni episodio è auto-conclusivo, ma c’è anche una trama orizzontale che li lega tutti, strettamente correlata al protagonista. Detto questo la saga è fortemente consigliata per chi si gode le narrazioni lente e apprezza un prodotto che è principalmente visivo e improntato a un uso magistrale del CGI. Pochi dialoghi, lunghi silenzi scenici. Meno consigliato a chi si aspetta una serie rapida e ricca di azione o a chi appunto, sperava in duelli con spade laser e/o garelli in astronave. Con questo non voglio dire che l’azione non c’è, ma cum grano salis.

Un suggerimento speciale e non scontato va poi agli amanti del western vecchia maniera. Va bene, cambia l’ambientazione e le pistole sparano raggi laser anziché piombo, ma se siete disposti a passarci sopra, poco conta. I richiami al genere sono fortissimi e l’atmosfera in certi episodi è molto più da John Wayne che da Morte Nera. L’eroe è solitario, taciturno e gli aiutanti che incontra sono spalle per le sue azioni eroiche, non veri e propri personaggi secondari.

Di lui intravediamo i conflitti interiori come in filigrana, ma la sua forza è l’aura di mistero che se gli venisse tolta farebbe crollare il castello di carte, lasciandoci con un certo retrogusto di scontento.

A questo riguardo, non penso che sia un caso che la produzione sia stata affidata a Jon Favreau, che già si era cimentato in strani incroci di genere nel 2011 con il “senzainfamiasenzalode” Cowboys & Aliens.

L’unico punto di contatto che mi sento di menzionare per gli appassionati della saga madre è la figura del Bambino (il Baby-Yoda in cui vi sarete sicuramente imbattuti in rete) che potrebbe portare, con questa o la prossima stagione, all’inserimento del tassello Mandalorian nel grande mosaico della saga di Guerre Stellari.

A me The Mandalorian sta tutto sommato piacendo (seguo la programmazione di Disney+ e quindi sono ferma al 5 episodio) ma sento come doveroso dire che ci mette un po’ a ingranare, se decidete di iniziarlo, pazientate. Ah, non aspettatevi musichette iconiche e “Tanto tempo fa…”, rimarreste delusi.

Di Runa Bignami