5 Responses to Chiesa. Lo “schiaffo” del Papa e la mansuetudine (fraintesa) degli uomini di fede

Chiesa. Lo “schiaffo” del Papa e la mansuetudine (fraintesa) degli uomini di fede

Pubblicato il 2 Gennaio 2020 da fma Categorie : fedi e religioni

Suvvia, e che mai sarà successo… che papa Francesco ha ristabilito con due schiaffetti il principio d’autorità religiosa che sottende al suo ruolo. Una buona notizia per il mondo intero. La brutta, invece, è che ha già fatto un passo indietro, scusandosi pubblicamente. Gli appassionati di calcio sanno perfettamente che quando un arbitro cestina le decisioni prese, da quel punto in poi, la partita può sfuggirgli di mano.

Pensare al vescovo di Roma quale un bonaccione, o uno disposto a sorvolare su tutto, si fa peccato. Peccato grave, gravissimo. Un doppio insulto nei riguardi del gesuita chiamato a guidare la barca di Pietro. Che ne diminuisce sia carisma che umanità. Insomma, non si arriva ai vertici neanche di una diocesi se non si ha polso. Chi crede il contrario ne sa poco di vita concreta e di vita di Chiesa. Ne sa poco anche di Vangelo. Gesù era uno «che parlava con autorità», che cazziava pesantemente i suoi apostoli e che prendeva a colpi di verga i mercanti nel tempio. Uno che, se predicasse oggi, sarebbe un abitué di tso, provvedimenti restrittivi e reparti psichiatrici. Per non parlare poi dei vari San Paolo, Padre Pio e Sant’Ignazio di Loyola. Tutti mansueti…

Il papa si è dunque arrabbiato. Vivaddìo. Chi si è sorpreso è un estimatore soltanto a metà del gesuita argentino. Chi ha letto la storica intervista concessa a padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, sa perfettamente che il carattere di Bergoglio non è dei più docili. Ecco cosa ha rivelato di se stesso: «Il mio modo autoritario e rapido di prendere decisioni mi ha portato ad avere seri problemi e ad essere accusato di essere ultraconservatore». Kaiser Francesco, punto.

Ciò detto, bisogna anche intercettare quale sia il vero motivo dell’imbarazzo papale. Perché c’è, e non può passare in cavalleria. Diciamola tutta: non è proprio il massimo redarguire una vecchia signora dopo aver proclamato che «se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna».

Qual è dunque il vero Francesco: quello dal volto sempre sorridente, allergico al curialese e in vetta alle classifiche di gradimento dei lettori di Repubblica? Sono entrambi. L’ipocrisia è scindere il personaggio. Un peccatuccio che probabilmente ha contagiato lo stesso pontefice, ecco perché le scuse coram populo.

In fondo, sull’immagine del papa del «buona sera» lo stesso Francesco ha costruito parte del proprio consenso. E se una donna ha strattonato il papa è perché ha pensato che fosse un atto razionale. Un gesto possibile, una personalità accessibile. La domanda da farsi è dunque un’altra. Tutto questo sarebbe mai potuto accadere ai tempi di Pio XII? Non è necessario rispondere. Amen.

@fernandomadonia

Di fma