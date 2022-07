Ritornano gli U-Boot. Cioè prosegue la serie tv Sky che racconta il coraggio e la disperazione della Marina militare tedesca. Dopo la prima e seconda stagione, ecco il nuovo racconto del dramma dei sommergibilisti di Hitler nella Seconda guerra mondiale. E tornano i personaggi della prima serie: l’ufficiale della Gestapo Forster e il giovane comandante Hoffmann.

Quindi anno 1943. Il conflitto è un cataclisma in cui la Marina tedesca sacrifica se stessa. Missioni-suicidio; equipaggi schiacciati dal dovere; giovani marinai provenienti dai bassifondi delle città. Così c’è l’ingresso in scena di tre teppisti arruolati da un reparto di disciplina; un ingresso che ci riporta al famoso romanzo di Sven Hassel, “Maledetti da dio”. Però, il supporto letterario della serie rimane sempre lo stesso: i romanzi di Lothar Gunter Buchheim, ossia ‘Das Boot’ e ‘Die Festung’. Un supporto che non si accoda mai alla narrazione nostalgica dei reduci, ma diviene testimonianza sofferta di un’avventura militare; la quale affronta la tempesta del ‘secolo breve’ pagando un prezzo altissimo: 789 unità perdute e divenute tombe per 30.000 sommergibilisti.

La produzione Sky propone un cast d’eccezione in cui l’identificazione tra attore e personaggio è completa. Come nel caso dell’ufficiale ingegnere Ehrenberg, personaggio consapevole del corso storico verso l’abisso. Lo scenario è la Francia occupata; un duello oceanico con il comandante inglese Swinburne; aria di spie in un Portogallo neutrale ma pericoloso. Non mancano le figure femminili che tentano di portare consiglio o vengono coinvolte, come Hannie, nelle vicende di un regime che distrugge tutto. Gli attori Tom Wlaschiha, ufficiale Gestapo Forster, e Ray Stevenson, comandante Swinburne, sono due maschere che tramutano una serie televisiva in una narrazioni di successo. O in un sequel che, ancora una volta, è rispettoso di ambienti bellici avvolti da lampi di grande realismo.

‘Das Boot’ III su Sky Atlantic e Now da martedì 19 luglio