“Doc – Nelle tue mani” tornerà in TV, con la seconda stagione, da giovedì 13 gennaio su Rai 1 con sedici nuovi episodi.

La fiction riprenderà con gli stessi protagonisti della passata stagione, tra cui Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano) e Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), ma ci saranno anche delle new entry nel cast. Tra queste vedremo Alice Arcuri, che interpreterà il ruolo di infettivologa.

Al Policlinico Ambrosiano arriva l’infettivologa

Nelle nuove puntate di Doc – Nelle tue mani, i medici del Policlinico Ambrosiano, dovranno vedersela anche con l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del coronavirus.

Sarà, pertanto, necessario integrare nello staff medico, nuove figure specializzate, come quella di una infettivologa. Per ricoprire questa figura arriverà in reparto la dottoressa Cecilia Tedeschi, che sarà interpretata da Alice Arcuri.

Chi è Alice Arcuri

Alice Arcuri, nuovo ingresso nel cast di Doc – Nelle tue mani, è nata a Genova nel 1984. Formatasi presso la scuola del Teatro Stabile, nel 2006 ha vinto il premio Hystrio alla Vocazione, come miglior esordiente italiana.