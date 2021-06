“Il Divin Codino”, docufilm Netflix su Roberto Baggio è una occasione perduta per celebrare uno dei più grandi talenti dal calcio italiano. Non è un errore aver fatto un collage delle sue debolezze e fragilità, è stato fuorviante non raccontarne a fondo il mito, la capacità di costruire una carriera sul talento, più forte degli imprevisti e degli infortuni. In una parola più forte anche di un destino avverso.

Oltre che ha una trama debole, unita a un inadeguata intensità narrativa, non c’è nemmeno un accurato racconto calcistico tra Vicenza, Firenze, Torino, Bologna e Brescia: ogni tappa avrebbe potuto essere cadenzata da aneddoti, gol, compagni di squadra, allenatori, mentre risultano solo un Arrigo Sacchi stralunato e un Carletto Mazzone poco pittoresco.

Chi scrive ha conservato a lungo una maglia gialla, della Juve, con il numero 10, indossata da Baggio al San Nicola. Ecco è meglio chiudere gli occhi e rivedere la sua andatura imprevedibile, le sterzate, le punizioni imprendibili, che guardare questa produzione che prova a “normalizzare” una delle ultime divinità dell’empireo pallonaro.

Michele De Feudis Michele De Feudis su Barbadillo.it