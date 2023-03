La notizia che Elly Schlein sarà la nuova segretaria del Pd non mi sorprende. Non mi sorprende perché con la vittoria alle primarie finisce d’inverarsi la profezia che Augusto Del Noce, il più grande filosofo cattolico italiano del secolo scorso, formulò più di trent’anni fa prevedendo la trasformazione del Pds in un partito radicale di massa. Con tre cittadinanze (italiana, statunitense, svizzera) e due sessi, benedetta da Prodi e da Soros, Elly Schlein è una tipica esponente di quella generazione “fluida”,cosmopolita – o, a seconda dei punti di vista, apolide, – formatasi con le serie Netflix e la precettistica Woke. Una generazione cui è stato insegnato a disprezzare ogni tipo d’identità: culturale, nazionale, persino sessuale.

Qualcuno ha definito Elly Schelein l’Antimeloni, e da un certo punto di vista lo è. Ricca di famiglia quanto la futura presidente del Consiglio è nata povera, non ha mai avuto bisogno di fare la cameriera per mantenersi agli studi o svolgereattività politica. Abituata a vivere nei quartieri alti, si è laureata in giurisprudenza con una tesi sulla “criminalizzazione e sovrarappresentazione dei migranti” ed è favorevole alla transizione ecologica come chi sa di non avere problemi a sostituire il suo vecchio diesel con una costosa auto elettrica o di non dover ipotecare la casa per adeguarla ai nuovi standard europei. A differenza della Meloni, che è rimasta fedele, anche dopo l’autoscioglimento di Alleanza Nazionale, al simbolo del partito (se a torto o a ragione, è un altro discorso), è entrata e uscita dal Pd come si entra e si esce dalla bussola di un hotel a cinque stelle, tipica figlia di un tempo in cui la fedeltà – a un partito, a un’azienda, a un’idea, non dico a una persona – è considerata un optional. Rispetto a un Bonaccini, che con la sua barba un po’ vintage rappresenta il volto pragmatico, pacioso e bonaccione (mi si perdoni il gioco di parole) del comunismo emiliano, il suo profilo spigoloso ha avuto la meglio, a livello di gazebo, se non di congressi.

Al suo successo ha contribuito senz’altro il bizzarromeccanismo delle primarie, per cui chiunque, purché versi due euro, sia residente in Italia (cittadino o no), abbia compiuto sedici anni e dichiari di condividere programmi e valori del Pd ha diritto di voto al pari degli iscritti. Ma è onesto riconoscere che lo stesso meccanismo quindici anni fa favorì proprio il suo storico avversario Renzi, per cui alle primarie del Pd per la designazione a candidato al Comune di Firenze votarono per lui molte persone che di sinistra non erano.

Bisogna vedere che cosa comporterà in futuro il cambiamento di rotta ai vertici di quello che rimane pur sempre il secondo partito italiano. Il calcolo un po’ di bottega di quanti sperano che l’avvento di una segretaria così spostata a sinistra comporterà un’ulteriore erosione di consensi al Pd mi convince sino a un certo punto. A fronte di una diaspora di parlamentari, consiglieri e voti verso il terzo polo, i Democratici potrebbero vedere favorite le possibilità di alleanze con i pentastellati e costituire un polo d’attrazione per una fluida galassia giovanile spaziante dalle sagrestie ai centri sociali. Non è un caso, del resto, che la debolezza del centrodestra, in termini di consensi elettorali, si registri proprio fra gli under 35, complice anche una politicizzazione a sinistra del mondo scolastico di cui le ripercussioni dei recenti casi di Firenze costituiscono una semplice conferma.

Ad ogni modo, una cosa è certa: il Pd guidato dalla Schlein sarà sempre più un partito radicale di massa: un partito senza radici, e si spera anche senza masse.