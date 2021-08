Ci siamo. Amazon ha annunciato che l’attesa serie tv sull’opera di JRR Tolkien sarà pubblicata a settembre del prossimo anno. Dopo tante ricostruzioni e indiscrezioni, ora c’è l’ufficialità. Accompagnata, peraltro, da un’immagine che, evidentemente, restituisce le atmosfere che saranno da sfondo alla serie.

L’opera sarà offerta sul canale streaming del colosso statunitense. Il budget pare sia stato degno di un kolossal d’altri tempi. Amazon, del resto, ha abituato a produzioni con larghissime possibilità economiche. Forse sono rimasti loro gli ultimi “studios” in grado di poter investire con una certa scioltezza milioni e milioni di dollari. Che altrove, invece, scarseggiano. Ma bastano i numeri per rendersi conto che il paragone è ormai insostenibile: la serie sarà pubblicata in contemporanea in ben 240 tra Stati e regioni del pianeta. E inoltre ci sarebbe già una semi ufficialità per la seconda stagione. Intanto la prima è stata fissata per il 2 settembre del 2022.

L’annuncio di Amazon è arrivato contemporaneamente alla fine delle riprese. La vicenda si snoda ben prima degli avvenimenti della trilogia, raccontando la Seconda Era del mondo tolkeniano. In pratica, una sorta di prequel. Una scelta interessante che sicuramente calamiterà l’attenzione dei milioni e milioni di affezionati sparsi in tutto il mondo innescando dibattiti che saranno partecipatissimi.

Come riporta MoviePlayer, tra i protagonisti della serie ci saranno Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark. Tra gli interpreti anche Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.