Non sarà l’aereo più pazzo del mondo, ma il più discusso d’Italia – almeno negli ultimi mesi – sì. E dopo aver seminato discordia a Roma, ora il velivolo della Lazio fa infuriare i tifosi della Salernitana.

È accaduto che la società granata, capolista nel campionato di serie B, dovesse partire per Monza dove incrocerà i tacchetti con la squadra di Galliani, Berlusconi e del ritrovato Mario Balotelli, il cui esordio è dato quasi per certo proprio oggi.

Dice che non c’erano charter abbordabili e così la società “figlia” ha ottenuto dalla “madre” biancoceleste l’uso dell’aereo dipinto coi colori della Lazio. C’è un problema, però: i tifosi granata – che peraltro sono divisi da una cordialissima antipatia con quelli biancocelesti – non hanno gradito affatto.

In una nota, gli ultras del Direttivo Salerno hanno chiesto, senza mezzi termini, alla società “lotitiana” di togliere il disturbo e di scusarsi con la città:

Ennesimo affronto ad una città ormai stanca di voi e della vostra strafottenza. Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell’anima. State calpestando con insana arroganza l’orgoglio di una tifoseria intera. La nostra dignità strucida e sgualcita.

Non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo. Della vostra morale ne abbiamo le palle piene. La misura è colma: ve ne dovete andare!!!

La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà MAI negoziabile nemmeno per una categoria.