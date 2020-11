Ole, ole, ole, Diego Maradona

Il re del calcio è andato avanti. Aveva troppo talento per non bruciare le ali. Gli bastava segnare gol da alieno, belli come le entrechat di una ballerina eseguite da un cherubino paffuto, per entrare per sempre nel pantheon della cultura popolare. È solo la palla che non si sporca, ha detto. Non più di lui! Addio Diego dalla nostra giovinezza!

***

Chi ha fatto meglio di Maradona, dentro e fuori dal campo? Nessuno? Forse solo il volteggiante Garrincha, soprannominato Alegria povo, “la gioia del popolo”, a volte lo ha eguagliato. Ma in cima all’Olimpo del calcio, c’è il trono de “el pibe de oro”, il piede d’oro. Immortale. Non c’è dubbio che l’Argentina continuerà a lungo a celebrare il suo eroe in gigantesche processioni e a dedicargli ardenti cappelle votive, dove è rappresentato accanto alla Madonna. Maradona, a proposito, è il nome della Vergine Maria. Non appena scendeva in strada, generava vere rivolte di gioia. Solo Eva Peron ha avuto così tanto affetto.





Il più alto di tutti gli gnomi da giardino

La sua vita è incorniciata dai suoi due gol contro l’Inghilterra nel Mondiale 86 (vinto da solo, un po ‘aiutato dall’elegante – e così Nantes – Burruchaga). Un gol di mano e uno slalom gigante verso la porta di Shilton. La mano di Dio e il piede del diavolo. Gatto nero, gatto bianco, come direbbe Kusturica, che gli ha dedicato un meraviglioso film documentario. Quel giorno, l’argentino cancellò l’umiliazione della guerra delle Malvinas. Maradona, 2 – Royal Navy, 0.

Ma eccoti, il semidio era come Achille, aveva una formidabile debolezza: la polvere bianca. Era un Bacco dipendente dalla cocaina, che viveva e moriva continuamente, al ritmo delle sue ricadute e resurrezioni, proprio come l’Eterno Ritorno. Il suo corpo sfidava le leggi della medicina, lui che soffriva di sovrappeso, obesità, pachidermia. Al suo apice, il piccolo folletto delle baraccopoli di Buenos Aires è salito a 120 kg (per 1 metro e 64 centimetri)! Il più alto di tutti gli gnomi da giardino, il cui prato scendeva fino a 105 metri per 68 metri del rettangolo verde.

Boca Juniors e Napoli

Da quando il calcio si è sbarazzato dei suoi teppisti, della lealtà verso una maglia, della sua gratuità, ha perso la sua magia. Maradona è stato davvero fedele solo a due club: Boca Juniors e Napoli. Il Barcellona è un errore di casting, che ha quasi compromesso la sua carriera. Vivrà solo di nuovo allo Stadio San Paolo, sotto il sole cocente del Napoli, all’ombra della camorra. I napoletani dicevano che la loro città aveva tre meraviglie: la baia, il Vesuvio e Maradona, l’inventore del football-spaghetti. Questo è ciò che Kusturica è riuscita a mostrare nel suo film. Maradona appartiene più di ogni altro alla mitologia kitsch della gente comune, del popolo, con i suoi diamanti grandi come uova di Pasqua, le sue camicie hawaiane degli eroi di Castro e i suoi orologi d’oro che lampeggiano come una vetrina a Natale. Un rivoluzionario sudamericano che ha vinto alla lotteria, prima di far saltare tutto.





La fionda di David, il lamento di Mandrin, il piede di Diego

Al di là dei cliché, degli stipendi stratosferici, degli spettacoli di calcio, ecc., il pallone tocca qualcosa di molto più profondo di quello a cui è ridotto: rappresenta i nuovi giochi circensi. Mircea Eliade, il grande storico dei culti arcaici, dovrebbe essere chiamato a spiegare un tale fenomeno di deificazione. Solo i gesti degli eroi ci muovono a questo punto. La fionda di David, l’arco di Robin Hood, il lamento di Mandrin. Gli dei dello stadio non assomigliano sempre al film di Leni Riefenstahl. Sono mortali, fallibili, umani. È solo nel periodo del carnevale che riguadagnano il loro rango. Forse è per questo che la gente li ama così tanto: vengono a vendicarli nei giorni delle partite. (da Elements)

@barbadilloit