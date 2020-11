È l’estate del 1984. Quella in cui la Serie A italiana diventa “il campionato più bello del mondo”, come lo chiamano per la presenza di una lista di straordinari giocatori. Al Verona arriva l’attaccante danese Preben Elkjaer. È l’inizio di una storia d’amore e di passione. Per quattro anni Elkjaer è un simbolo dell’Hellas, che alla prima stagione vince un incredibile scudetto. Farà vivere al popolo gialloblù sconfinati momenti magici a quei tifosi che inizieranno ad acclamarlo come Sindaco. Lui, Preben, che aveva scelto di usare il cognome della madre, Elkjaer, perché quello paterno, Larsen, era troppo comune, entra per sempre nel mito, campione irripetibile che ha tracciato il solco di un’epoca.





A raccontare quest’epopea è Matteo Fontana, giornalista del “Corriere del Veneto”, corrispondente da Verona per “La Gazzetta dello Sport”, premio Cangrande per il 2019 e finalista alla rassegna “ Off the Post Antologia 2020” per il miglior articolo web, autore, tra gli altri, di libri come “Osvaldo Bagnoli – L’allenatore operaio”, “Cavalli selvaggi. Campioni romantici e ribelli nell’Italia di piombo” e “Un’estate in Italia – 1990, il Mondiale delle notti magiche”, tutti pubblicati da Eclettica. Ora, con lo stesso editore, esce “Elkjaer Sindaco!”, uno spaccato dettagliatissimo sulle annate del fuoriclasse danese all’Hellas. I suoi gol, l’estro, la forza, il coraggio: tutto questo risulta dalla nuova opera di Fontana, che abbraccia anche le imprese compiute da Preben con la Danimarca. Era, quella, la Danish Dynamite che incantava per gioco e spettacolo, una squadra che aveva in Elkjaer il trascinatore. Il grande filo che accompagna la narrazione è dato dalle emozioni vissute con e per il Verona. Lo scudetto, già, e tutto il resto, nel contesto di un calcio unico che richiama i sentimenti romantici (e, ci mancherebbe, con una punta di inevitabile, celeste nostalgia) di chi ha vissuto quei tempi. Elkjaer che segna a piede scalzo con la Juventus, Elkjaer che è l’eroe delle notti europee con l’Hellas, Elkjaer che sembra tirato fuori da uno spaghetti-wester di Sergio Leone, come fosse Clint Eastwood nella Trilogia del Dollaro. Se si vuole tornare all’età dell’oro della Serie A che fu, in “Elkjaer Sindaco!” la si ritrova per intero. E i brividi rimangono. Anzi, se possibile, si fanno persino più intensi.

*”Elkjaer, Sindaco! di Matteo Fontana, Eclettica edizioni, euro 17

