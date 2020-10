Cristiano Ronaldo è guarito dal Covid-19. Lo rende noto la Juventus. “Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni e’ pertanto guarito e non piu’ sottoposto al regime di isolamento domiciliare”, si legge sul sito del club bianconero. Il portoghese ora rilancia e pensa a una maglia con lo Spezia, gara in programma domenica pomeriggio.

I nuovi positivi

A Bergamo annullata la conferenza stampa dell’allenatore Gasperini: il collaboratore Raimondi è risultato positivo e non e’ partito per Crotone. Tra i pitagorici è positivo Molina, mentre nel Sassuolo ci sono tre casi di cui uno è un calciatore. Caos Lazio: attende l’ultimo giro di tamponi e ipotizza il rinvio della gara con il Torino-