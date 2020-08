Steve Bannon, l’ex consigliere capo del presidente americano Donald Trump, tra i personaggi piu’ chiacchierati e controversi, e’ stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita. Secondo quanto si legge nella denuncia presentata dalla procura federale di New York, Bannon – insieme a Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea – ha “orchestrato uno schema per defraudare centinaia di migliaia di dollari di donazioni” nell’ambito della raccolta fondi online ‘We Build The Wall’. La campagna, volta a costruire un muro lungo la frontiera meridionale degli Stati Uniti, ha totalizzato oltre 25 milioni di dollari.

La presa di distanze di Trump

Dalla Casa Bianca e’ arrivata subito la presa di distanza: la portavoce Kayleigh McEnany in una nota ha sottolineato che il presidente “non ha alcun coinvolgimento nel progetto” e “non ha niente a che fare con Steve Bannon dalla campagna e dal primo periodo dell’Amministrazione e non conosce le persone coinvolte nel progetto”.

