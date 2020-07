Un tempo, con buona pace di una vecchia filastrocca veneta, gli unici a cucinare i gatti in Italia erano certi osti disonesti, che, specie in tempo di guerra, li gabellavano ai clienti per conigli. Ma non sempre andava bene: una volta uno di loro si ritrovò come avventore in incognito il veterinario provinciale. La trattoria fu chiusa e l’oste finì com’era giusto – perfetta nemesi onomastica – in gattabuia.

Non è finito in gattabuia il richiedente asilo ivoriano che ha ucciso un gatto e poi lo ha fatto arrosto, su un improvvisato barbecue, nel piazzale della stazione di Campiglia Marittima. Non è stato nemmeno rispedito nel suo paese d’origine, da cui si diceva perseguitato, e che forse aveva qualche buona ragione per perseguitarlo. Ne ha parlato, con qualche omissione e inesattezza, persino il popolare quotidiano britannico “Sun”. Il video della scena raccapricciante è stato (per ora) visto da 3.600.000 utenti del web, fra i quali non ci sono io: per principio evito, se non per stretta necessità, di volgere lo sguardo a quello che mi disgusta. Ho preferito leggere la trascrizione del confronto fra una signora scandalizzata e l’ivoriano, che sosteneva di averlo fatto per fame, mentre invece, come gli rinfacciava la donna, aveva con sé un pacchetto di sigarette, e comunque ci sono le mense della Caritas.

Sull’argomento è stato scritto già molto, in parte in maniera condivisibile, in parte no. C’è chi ha colto l’occasione per denunciare il degrado di molte stazioni semiabbandonate (ma cosa aspettano le Ferrovie dello Stato a concederle in comodato gratuito a uffici pubblici e in particolare ai Carabinieri, costretti oggi in molti paesi a pagare affitti onerosi a privati?). Non è però questo il punto: il ventitreenne ivoriano avrebbe potuto farlo benissimo altrove, ai giardini pubblici o sul sagrato di una chiesa.

C’è chi si è subito preoccupato non del fatto in sé, ma del rischio di speculazioni politiche, il che è abbastanza ridicolo. In Italia e nel mondo si specula ormai su tutto, solo che le denunce della destra sono considerate bassa strumentalizzazione, mentre quelle della sinistra sono giudicate forme di nobile indignazione. E c’è persino chi ha espresso “comprensione” nei confronti del giovane, salvo lamentarsi delle contumelie ricevute a voce o sul web: alla fine sembrerà che a finire sul rogo sia stata la “sardina” in questione, non il povero gatto.

Al di là del teatrino della politica, mi sorgono spontanee alcune considerazioni. In primo luogo, non posso fare a meno di osservare che l’animalismo, nato da una costola gandiana della sinistra, come il vegetarianesimo e il veganismo, sia oggi divenuto appannaggio anche e forse soprattutto della destra, mentre, in nome del multiculturalismo, buona parte della gauche è pronta se non a giustificare a mostrare comprensione per qualsiasi pratica ripugnante, a partire dalla macellazione rituale.

In secondo luogo è onesto riconoscere che la violenza e la crudeltà contro gli animali, giustificate magari dal lascito veterotestamentario, fanno parte purtroppo della storia e della cultura dell’Occidente eurocristiano. E a chi si scandalizza del barbecue davanti alla stazione di Campiglia non sarebbe difficile contrapporre quella terribile, tayloristica catena di montaggio della morte che sono i grandi macelli di Chicago, o gli allevamenti francesi descritti con sadica spietatezza da Michel Houellebecq in Serotonina. Nel mondo occidentale si è tuttavia fatta largo la preoccupazione di attenuare le sofferenze degli animali macellati e una distinzione fra animali da consumo e animali da compagnia, cani e gatti in primo luogo, che fanno parte della nostra famiglia e che tendiamo, talora esageratamente, a umanizzare. Distinzione a volte labile: ci scandalizziamo, per esempio, anche dell’uccisione dei cigni o delle anatre di un giardino pubblico, cui siamo stati abituati fin da bambini a portare il cibo.

Episodi di barbarie esistono anche da noi: basti pensare alla piaga dei bocconi avvelenati, o all’infamia dei cani abbandonati sull’autostrada in occasione delle vacanze, gli stessi magari regalati ai figli per Natale da genitori convinti di donare un peluche, bisognoso di cure, a volte costose, di affetto, di compagnia, e di fare i bisogni tre volte al giorno. Ma si tratta di comportamenti sempre meno frequenti presso le nuove generazioni, cresciute in un clima disneyano.

In molte aree dell’Asia e dell’Africa invece la crudeltà nei confronti degli animali costituisce la regola. Ma, anche se ci turba pensare che in Cina esistono mercati di cuccioli di cane vivi, o di pangolini, o di pipistrelli, con i brillanti risultati che conosciamo, sappiamo di doverci rassegnare, perché è gioco forza rispettare l’altrui sovranità e un Occidente imbelle non è capace nemmeno di difendere i bipedi che a Hong Kong dovranno subire la tirannide di Pechino. Perché però dovremmo sopportare che persone cui abbiamo concesso il privilegio di sbarcare e di vivere sul nostro suolo dimostrino anche infierendo su un gatto il loro disprezzo per la nostre consuetudini, i nostri affetti, la nostra cultura?

Per tutti questi motivi abbiamo il diritto di scandalizzarci se qualcuno uccide e mangia in Italia un animale da compagnia, quale che sia la sua nazionalità, senza temere accuse di razzismo. Piaccia o meno a chi crede che a chi viene in Italia sia permesso fare tutto, nel Bel Paese cat live matter.