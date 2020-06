Una singolare coincidenza fa sì che la notizia dell’imbrattamento della statua di Winston Churchill nel corso delle manifestazioni di protesta per la morte di George Floyd – ormai un caso internazionale, che travalica l’ambito statunitense, – mi sia arrivata alla vigilia dell’ottantesimo anniversario dell’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale. La scritta Churchill was racist farebbe forse la felicità di un Appelius, ma anche di un Ricciardetto e di tanti altri gazzettieri che dai microfoni dell’Eiar o dalle colonne dei giornali di regime vomitavano insulti contro la Perfida Albione o, come Boccasile in uno dei suoi più celebri manifesti, ritraevano sotto un gigantesco pollice verso Londra illuminata dalla luce sanguigna dei bombardamenti tedeschi (e invece Londra resistette anche sotto le V2, mentre per far crollare il fascismo bastò un raid aereo su Roma, voluto non si sa bene da chi).

Quello che la propaganda fascista, non senza un’intima contraddizione, rimproverava all’Inghilterra era di essere una nazione colonialista e razzista, ovvero quello che l’Italia sarebbe dovuta diventare (a guerra inoltrata, la stessa propaganda avrebbe accusato gli Stati Uniti di essere rimasti schiavisti e predetto che il paese sarebbe entrato in crisi per la rivolta dei “negri”, ma questo è un altro discorso). Non sono un mistero, per altro, i rapporti fra Mussolini e Gandhi, così come è noto che alcuni prigionieri di guerra indiani accettarono di militare nell’Esercito italiano e vennero soprannominati “gandisti”; ma in realtà più che del pacifista Mahatma erano seguaci di Chandra Bose, favorevole all’Asse in funzione antibritannica e ancor oggi onorato in patria fra gli eroi dell’indipendenza, nonostante i suoi buoni rapporti con Himmler.

La storia di Churchill

In un certo senso, a ottant’anni dall’“ora più buia”, il cerchio si chiude e il gesto vandalico di alcuni sconsiderati fa risaltare tutta la tragica grandezza della figura di Churchill: l’uomo che per salvare l’indipendenza della Polonia, senza riuscirvi, fece perdere all’Inghilterra l’Impero; che fu sconfitto alle elezioni dopo aver vinto la più grande e terribile guerra della storia; che alla morte di Hitler, con l’Armata Rossa nel cuore dell’Europa, si accorse troppo tardi di avere ucciso “il porco sbagliato”. Ma anche l’uomo che nella conduzione della guerra seppe condurre il suo popolo sino alla vittoria finale, senza allettarlo con facili promesse, ma prospettando nel più memorabile dei suoi discorsi “sangue, fatica, lacrime e sudore”: tutto il contrario delle trionfalistiche promesse della nostra propaganda bellica. E un uomo che sin quasi all’ultimo cercò di tenere fuori dalla guerra Mussolini, un politico che aveva stimato, anche se nella sua celebre affermazione che se fosse stato italiano sarebbe stato senz’altro fascista affiorava una sottile vena di disprezzo per il nostro popolo, ritenuto, a differenza di quello inglese, inadatto alla democrazia liberale per la sua mancanza di self control.

La tragedia della Seconda guerra mondiale

Più passa il tempo, più mi rendo conto che la tragedia della seconda guerra mondiale – di cui sono indiretta conseguenza anche episodi come l’imbrattamento della statua di Churchill – sia stata conseguenza di una somma di errori che sarebbe sbagliato attribuire a un solo politico o a un solo Stato. Ci fu l’errore della diplomazia italiana, che nel 1923 appoggiò la causa dell’ingresso dell’Etiopia, nazione feudale e schiavistica, nella Società delle Nazioni: senza tale ingresso la nostra sarebbe stata una guerra coloniale come tante altre e non avrebbe dato adito a quelle sanzioni che furono all’origine del nostro avvicinamento alla Germania. Ci fu la sottovalutazione del revanscismo tedesco, da parte francese e britannica. Ci fu l’errore italiano di non rientrare nel club delle nazioni vincitrici una volta ottenuto il riconoscimento dell’Impero e invece di consentire l’Anschluss, scelta che avrebbe ipotecato la nostra politica estera, per la minaccia tedesca sul Brennero. Ci fu il fallimento del tentativo di parte della classe dirigente britannica di indirizzare l’espansionismo germanico verso est, in funzione antisovietica. Un fallimento, per altro, legato al fatto che fra la Germania e l’Urss c’era la Polonia, che ovviamente non era disposta a farsi occupare da nessuno dei contendenti. E ci fu l’errore di Mussolini di cedere alla retorica populista della lotta delle nazioni proletarie contro le “plutocrazia democratiche e reazionarie dell’Occidente”, senza considerare che anche l’Italia è Occidente e che dichiarare guerra all’Inghilterra significava dichiarare la guerra anche all’impero britannico e al Commonwealth, con le sue enormi risorse agricole, minerarie e umane.

L’occidente in ginocchio

A ottant’anni di distanza, l’Occidente si prepara a pagare un prezzo ancora più alto per gli errori che portarono alla seconda guerra mondiale, con un movimento Black Lives Matter che in realtà vuole che a non sopravvivere sia la memoria dei bianchi, con un sindaco pakistano di Londra che già prospetta la rimozione delle “statue imperialiste” dalle piazze della metropoli, con i capolavori degli “uomini bianchi morti” epurati dai programmi di tante università anglosassoni, con le statue non più solo del generale Lee, ma persino di Cristoforo Colombo, rimosse in tante località statunitensi. E, anche se le mani pietose di un ragazzo in calzoni corti hanno coperto la scritta vandalica dal basamento della sua statua, prima o poi toccherà anche a Churchill. E magari toccherà anche al dottor Albert Schweitzer, le grand docteur, una delle più grandi figure di medici, filantropi, missionari del secolo scorso, che nel 1960 scrisse al generale De Gaulle una lettera in cui lo pregava di non ritirarsi dall’Africa, perché gli africani non erano in grado di governarsi da soli.

Sì, è vero, Churchill “was a racist”. Ma lo era perché, da quel contemporaneo di Kipling che fu, credette nell’Impero e nel fardello dell’uomo bianco. Considerava gli indiani “macachi” e gli ebrei responsabili della rivoluzione bolscevica, ma erano pregiudizi del tempo. E poi durante l’ultima guerra si adoperò più di chiunque altro per salvare gli israeliti dai campi di sterminio. Quando fra il 1943 e il ’44 il Bengala fu afflitto da una spaventosa carestia, in cui morirono tre milioni di persone, non soccorse i suoi abitanti, perché considerò prioritari i rifornimenti all’Inghilterra e ai soldati al fronte. Si riconosceva nella gerarchia di valori del suo tempo, ma non fu più suprematista bianco di quanto tanti militanti dell’antirazzismo non siano oggi suprematisti neri.

Quando mi recai per la prima volta a Londra, nell’agosto del 1974, una dei monumenti che mi colpirono di più fu proprio la statua di Churchill, davanti al Parlamento. Mi meravigliai di come i suoi connazionali avessero onorato il loro grande statista, morto meno di dieci anni prima, con un bronzo in cui era raffigurato, specie se visto di spalle, come un vecchio che si appoggia a un bastone, chino sotto il peso dei reumatismi e della storia. Trovai la statua bella e quasi romantica, ma non ne capii appieno il senso. L’ho capito solo oggi, grazie ai teppisti del Black Lives Matter.