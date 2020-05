Riviste. Storia in Rete speciale su “La Resistenza fuori dal mito”

Pubblicato il 2 Maggio 2020 da Alberto Lancia Categorie : Cultura

Nel 75° anniversario dell’insurrezione partigiana proclamata il 25 aprile 1945, “Storia in Rete”, il mensile diretto da Fabio Andriola, pubblica uno speciale (130 pagine, in pdf a € 5,90, in edicola a € 9,90) per fare il punto sulla realtà della Guerra Civile, analizzando la Resistenza per farla uscire dal “mito” e farla rientrare nella “storia”.

Dalle stragi commesse da partigiani contro altri partigiani, ai capitoli oscuri – e oscurati – della guerriglia e delle sue sanguinose leggi, fino alle inchieste sul caso-simbolo più contestato della Resistenza, l’attentato di via Rasella, le sue conseguenze e la sua genesi, il nuovo speciale di “Storia in Rete” cerca di restituire alla storia della Guerra Civile italiana una dimensione più reale, scrostando la mitologia che le è stata creata attorno e scavando nella carne viva dei fatti.

Interviste, documenti, analisi e inchieste esclusive raccontano i 20 mesi in cui la Resistenza operò in Italia, divisa nelle sue molte anime, spesso in conflitto fra loro. Le azioni eroiche ma anche il perseguimento di strategie e obbiettivi totalmente eccentrici allo scontro col “nazifascismo”, soffrendo dure perdite e tragedie intestine tutt’oggi non metabolizzate dalla memoria collettiva.

Di Alberto Lancia