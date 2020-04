Esegesi Salvini e/o Mussolini di Buttafuoco/2. Vite parallele in un pamphlet malapartiano

Pubblicato il 22 Aprile 2020 da Enrico Nistri Categorie : Cultura

Ho appena finito di leggere l’ultimo libro di Pietrangelo Buttafuoco, Salvini e/o Mussolini. Vite parallele, Dizionario di ieri e di oggi, edito dalla Società Editoriale Il Fatto Quotidiano. È un libro singolare, a cominciare dall’esordio, ovvero da quella “Nota breve dell’Editore” che mi ricorda – non vorrei peccare di piaggeria, ma nemmeno essere tacciato di menagramo – la “Premessa severa” apposta da Piero Gobetti alla raccolta di saggi di Curzio Suckert, non ancora divenuto Malaparte, Italia barbara, da lui edita nel 1926.

Gobetti scriveva, fra l’altro: “Presento al mio pubblico il libro di un nemico. (…) Curzio Suckert dunque è la più forte penna del fascismo: io non gli farò l’oltraggio di confutarlo (…). Il mio antifascismo non combatte mulini a vento. Gli spiriti bizzarri amo lasciar sbizzarrire e anche della loro faziosa toscana letteratura, quando è letteratura, applaudirli.”

Marco Lillo scrive invece nella sua breve nota: “Non abbiamo bisogno di spiegare quale sia il nostro pensiero sul leader della Lega o sul dittatore fascista. Basta leggere ogni giorno ‘il Fatto’ per capirlo. Eppure abbiamo chiesto stavolta a Pietrangelo Buttafuoco, scrittore malpensante e fuori dalle Parrocchie, autarchico e libero, un saggio breve e leggero sulle somiglianze e le differenze tra Mussolini e Salvini. È più interessante talvolta uno sguardo originale ma dissonante rispetto ai nostri valori, di chi è radicato in una cultura lontana, dell’ennesima analisi condivisibile ma già sentita ‘dalla parte giusta’”.

In entrambi i casi ci si trova di fronte, in maniera più esplicita da parte di Gobetti, più diplomatica da parte di Lillo, di una presa di distanze politica ingentilita da una professione di stima professionale e, credo, umana. C’è però una differenza. L’Italia barbara non era il miglior libro di Suckert; e Gobetti glielo scrisse in una lettera personale molto onesta: era una raccolta di articoli piuttosto insinceri, in cui il futuro Malaparte cercava di accreditare il fascismo come Strapaese e Antiriforma, lui spirito “stracittadino” e laico come pochi altri. Questo Salvini e/o Mussolini è invece un libro riuscito. È riuscito nel titolo, che riflette il Jefferson e/o Mussolini di Ezra Pound, nella misura, che stuzzica la curiosità del lettore senza mai stuccarlo per cui, come diceva Emilio Cecchi di Maledetti toscani di Malaparte (sempre lui!), il volume si chiude “prima che il lettore cominci a stancarsi d’un carosello nel quale molte indiscutibili verità si alternano a spericolati paradossi”.

Se il primo romanzo di Buttafuoco era paragonabile a una cassata alla siciliana con molti canditi, questo pamphlet è paragonabile a un aperitivo a base di arancini, che saziano senza mai stuccare, di quelli che prima dell’avvento dell’euro si compravano in una friggitoria sul lungomare di Palermo per cinquecento lire cadauno.

Mi rendo conto di avere osato dei confronti impegnativi, a volte rischiosi per chi li subisce; ma Buttafuoco non è da meno, proponendo, novello Plutarco, una sorta di “vita parallela” fra il fondatore dell’Impero e il rifondatore della Lega. Il paragone fra Salvini a Mussolini è schiacciante, un po’ come lo sarebbe il confronto fra Quasimodo e Mimnermo o fra Conte e Churchill. Ma non c’è cattiveria, in quello che penso debba essere preso per un garbato divertissement. Ogni generazione, del resto, raccoglie quello che è stato seminato dalle precedenti e confrontare la trebbiatrice della battaglia del grano e la ruspa contro i campi Rom, Alfredo Oriani e Oriana Fallaci, Cucchi e Matteotti, Annalisa Chirico e Margherita Sarfatti, i selfie e i cinegiornali, rientra nella sfera della garbata provocazione. Alcune voci del piccolo dizionario proposto da Buttafuoco sono irresistibili, come quando vi si insinua che Berlusconi rappresenti per Salvini quello che il Re rappresentò per Mussolini. E il “malpensantismo” dell’autore viene tutto fuori quando ricorda lo straordinario successo statunitense di “Mussolini speaks”, il lungometraggio sul duce del fascismo che nel 1933 spopolò nelle sale cinematografiche statunitensi raccogliendo gli elogi entusiastici del “New York Times”.

Se un atteggiamento critico e a tratti acidulo nei confronti di Salvini emerge è piuttosto nelle pagine finali, là dove Buttafuoco ne esamina le incertezze nei rapporti internazionali. Ne emerge il ritratto di un leader beffato dall’“infido” Trump, che gli preferisce, in piena crisi di governo, “Giuseppi”, snobbato dagli stessi russi, troppo appiattito su posizioni filoisraeliane, incapace di capire “quanto padani e occidentali siano i persiani di Allah, impegnati a combattere contro i terroristi islamisti, e quanto zotici e buzzurri invece siano – per quanto pieni di petrodollari e di protettorati Usa – i sauditi che coccolano gli assassini fondamentalisti sciamati in Siria dopo avere incendiato di morte l’Europa, il Maghreb e ovunque nel mondo.”

Antipatia malcelata? O, come pensa qualcuno, vendetta di un innamorato deluso? Mi è difficile esprimere un giudizio, ma un fatto resta. Se in Salvini non c’è molto di Mussolini, nel “maledetto siciliano” Buttafuoco c’è qualcosa di Malaparte. Speriamo solo che, se il “capitano” dovesse vincere le prossime elezioni e tornare ministro dell’Interno, non lo mandi al confino, sia pure balneare, come il duce fece con l’autore della Tecnica del colpo di Stato.

@barbadilloit

Di Enrico Nistri