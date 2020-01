Calcio. Nasce alla Camera il Lazio Club Montecitorio

Pubblicato il 10 Gennaio 2020 da Com/Red Categorie : Sport/identità/passioni

Nel giorno dei festeggiamenti dei 120 anni della Società Sportiva Lazio, nata il 9 gennaio del 1900 in Piazza della Libertà a Roma, è stato presentato alla Camera dei Deputati il Lazio Club Montecitorio 1900, che unisce parlamentari, dipendenti di Montecitorio e giornalisti parlamentari di fede biancoceleste.

Presente all’evento anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, insieme al presidente del Lazio club Montecitorio 1900, Paolo Trancassini e al vicepresidente Vicario, Claudio Mancini.

«Siamo qui per ribadire la passione e l’amore per questa squadra che ci accomuna. Abbiamo la fortuna di amare questa squadra e questi colori e sono particolarmente contento di essere chiamato a ricoprire il ruolo di presidente. Ringrazio il Presidente Lotito per essere presente al battesimo di questo club e per quello che sta facendo: oggi la Lazio è guardata da tutti come una squadra sana, molto forte, dai valori importanti, dall’onestà. Abbiamo scelto il nome Lazio Club Montecitorio 1900 per rimarcare una delle cose che più di altre ci contraddistingue: noi siamo nati nel 1900 e siamo la prima squadra della Capitale. Abbiamo anche il nostro logo: la coreografia con l’aquila stilizzata sugli scranni dell’aula di Montecitorio, che vista dalla presidenza ricorda gli spalti di una curva. In questo modo vogliamo ribadire la centralità della nostra squadra e l’importanza dei suoi straordinari tifosi».

Ha detto Paolo Trancassini, presidente del Lazio club Montecitorio 1900 e deputato di Fratelli d’Italia.

«Abbiamo deciso di far ripartire il Lazio Club Montecitorio per i tanti lavoratori del Palazzo. L’adesione al club darà il via ad una serie di iniziative sociali che saranno in linea con lo spirito della Lazio: valori di aggregazione e la correttezza che ci contraddistingue. Miglior compleanno non potevamo avere». Ha aggiunto Claudio Mancini, vicepresidente Vicario e deputato del Partito democratico.

Questi i soci fondatori del Lazio Club Montecitorio 1900.

Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia) – Presidente Lazio Club Montecitorio 1900

Claudio Mancini (Pd) – Vice presidente

Luca Frusone (M5S), Sestino Giacomoni (Forza Italia), Sara De Angelis (Lega) – direttivo

Giorgio Mulè (Forza Italia), Gabriele Lorenzoni (M5S), Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia), Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia), Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia), Paolo Barelli (Forza Italia), Manuel Tuzi (M5S), Raffaele Trano (M5S) – soci fondatori

Di Com/Red