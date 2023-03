Si è svolta nel parco ardeatino, in viale Paolo Colli, la commemorazione per il diciottesimo anno dalla scomparsa di Paolo Colli, ecologista e fondatore dell’Associazione Fare Verde.

“La mancanza di Paolo Colli è sempre viva in noi; lui che fu il pioniere della visione ambientale secondo la quale non si può fare ecologia senza una nuova antropologia, la stessa enunciata anche da Papa Francesco

nell’encliclica ‘Laudato SII’ del 2015. L’ intuizione e la dedizione di Paolo restano ancora oggi insostituibili

e l’attività di Fare Verde prosegue nel suo esempio”: lo dichiara il Presidente di Fare Verde Savino Gambatesa a margine della commemorazione.

Oltre ai tanti militanti di Fare Verde, hanno presenziato alla cerimonia anche il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro e gli

onorevoli di Fratelli d’Italia Andrea de Priamo e Federico Mollicone.

