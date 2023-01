Cari amici di Barbadillo,

sapevo già di essere un cattivo cittadino, ma non pensavo fino a questo punto. Dopo aver assistito a uno degli innumerevoli dibattiti televisivi in cui veniva commentato l’arresto del boss Messina Denaro, ho scoperto di essere peggiore persino di un sanguinario capomafia con la stravagante abitudine di sciogliere i bambini nell’acido.

Il motivo: Denaro si è fatto inoculare ben tre dosi del siero anticovid, utilizzava il bancomat anche per pagare il caffè al bar e ha investito parte del denaro (troppo) di cui disponeva (e forse continua a disporre) nell’industria delle pale eoliche.

Io di dosi del vaccino non ne ho fatta nemmeno una, utilizzo il bancomat quando mi fa comodo, ma per un espresso al banco preferisco pagare in contanti, per non fare un dispetto al proprietario. In più non sopporto la retorica green, non credo nelle energie rinnovabili, sono da sempre convinto che il nucleare costituisca l’unica fonte di energia non inquinante e a buon mercato, indispensabile per una nazione come la nostra che scarseggia di risorse del sottosuolo. In particolare detesto le pale eoliche, che deturpano il panorama distruggendo una delle maggiori risorse dell’Italia, il paesaggio, ma in Sicilia forniscono ottimi margini di guadagno alla (onorata) società.

Spero però che, pur essendo io un cittadino esemplare come Denaro, continuerete a ospitare le opinioni di un refrattario che ha il grave torto di non volere essere utilizzato come cavia, di non considerare il bancomat un santino da tenere sempre con sé nel portafoglio e di pensare che con i pannelli solari e i mulini a vento non si alimentano le acciaierie, ma solo la mafia dell’ecologicamente corretto.

p.s. per stanare Messina Denaro sono stati necessari trent’anni, e un governo di centrodestra. Per stanare e costringere all’indigenza i medici, gli insegnanti, i dipendenti pubblici che rifiutavano il vaccino, al governo Draghi sono bastate poche settimane. Sono un complottista io, o c’è qualcosa che non torna?

