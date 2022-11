Ci sono sport famosi e alcuni meno noti. Ci sono giovani calciatori, già vip, e ragazzi dalle facce pulite, meno conosciuti, che conquistano il mondo. È il caso di Edoardo Conti, diciassette anni di Bari, quartiere Madonnella, studente, che ha iniziato il suo percorso da fighter all’età di tredici anni. Nel 2019 conquista il secondo posto al “k1 World Official”. Poi nel 2021 e 2022 conquista la medaglia d’oro nei campionati italiani “Fight1”. L’atleta Conti, solo pochi giorni fa, ha vinto il campionato mondiale ‘Iska Kickboxing’, a Kemer, Turchia.

Il lottatore barese ha partecipato alle selezioni nazionali e poi è volato in Turchia, battendo portoghesi e ciprioti. Ogni match ha avuto sempre lo stesso risultato: vittorie all’unanimità. Non c’è stata alcuna incertezza da parte dei giudici: il barese è stato il più forte.

Lo stile del fighter, veloce e misurato, con forza nelle gambe, ha appassionato il pubblico e i tecnici. Le chiavi del suo successo sono la fame di vittoria e il taglio del peso, ovvero la capacità di perdere chili, in pochi giorni, per essere pronto alle gare. l barese Conti, per poter gareggiare nella sua categoria, ha espresso notevoli sacrifici, cioè partire dal suo peso forma di 81 kg per arrivare ai 70 kg. Sacrifici questi che partono con le intense corse sul lungomare della sua città, Bari.

Dopo le gare sportive e la medaglia d’oro mondiale, è tornato sui banchi di scuola. Giovanissimo campione dagli occhi chiari. Già pronto a lanciare nuove sfide per il kickboxing.