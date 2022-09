“Il cambio è epocale, bisogna essere all’altezza”: non è la prima volta che Gianfranco de Turris, pone, con chiarezza e determinazione, il tema del ricambio di classe dirigente rispetto ai risultati elettorali del centrodestra. Questa volta la situazione è oggettivamente diversa, visto il successo di Fratelli d’Italia. E’ la prima, vera, vittoria di una destra-destra. Proprio per questo – come ha scritto (su Barbadillo) de Turris – è proibito sbagliare, nel delicato equilibrio tra competenza e appartenenza: “Un fedelissimo ma incompetente non deve essere accettato. Un competente di sinistra non può essere scelto solo per far vedere come si è pluralisti o nella speranza di non essere attaccati: ‘loro’ non lo farebbero mai, anzi non lo hanno fatto mai”.

Oltre le “competenze”, c’è però di più. E l’occasione è buona – nell’effervescenza post elettorale – per parlare anche dell’annosa e mai risolta questione del rapporto tra centrodestra e cultura. Qualche appello si è visto in campagna elettorale. Si eviti – ad urne aperte – di fare cadere l’attenzione.

Dietro le priorità programmatiche, ben oltre le grandi, fondamentali riforme di struttura, è urgente anche pensare alle “retrovie”, le retrovie politiche e culturali, che debbono “incalzare” (e difendere) le scelte strettamente amministrative e veicolarle a livello di opinione pubblica, guardando ben oltre la quotidianità. Ed allora, al di là delle prime linee dell’emergenza (dei primi cento giorni del nuovo governo) l’invito è che si lavori finalmente per costruire salde casematte ideali, per individuare zone franche di confronto e di elaborazione metapolitica, non smobilitando quel consenso costruito con l’ultima campagna elettorale.

Se è fuori discussione che non ci appartiene, non appartiene alla nostra tradizione culturale, l’idea dell’intellettuale organico, strumento propagandistico del Partito-Principe, è anche vero che non ci è estranea l’idea dell’impegno rispetto ad un nocciolo forte di valori di riferimento (ma anche di scuole di pensiero e di un “comune sentire”), intorno a cui ritrovarsi.

“Organici” dunque nei confronti di un’Idea e quindi capaci anche di andare là dove inevitabilmente il Partito non può andare, di sperimentare nuovi percorsi e di dare nuove prospettive interpretative e progettuali ad una comune “visione della vita e del mondo”.

Quindi cultura dell’appartenenza e dell’identità, ma anche cultura che sa “mettersi in gioco”, che sa misurare le proprie capacità verso una realtà in continua trasformazione, cultura che sa interpretare, ma anche innovare, evitando di svolgere una semplice opera di “testimonianza” o, nei casi migliori, di una rilettura critica della realtà-modernità, sulla scia di una nobile tradizione anticonformista, che individuava proprio nella modernità il “vulnus” rispetto al vecchio-vero Ordine.

La vera sfida è l’azione creativa: la capacità-possibilità non solo di rileggere il mondo, ma anche di informarlo alle nostre idee, di “viverlo” attraverso la reinvenzione letteraria, poetica, artistica. Non parlo, per caso, di capacità-possibilità. Se infatti gli eccessi di una “lettura” troppo spesso politologica hanno determinato il primo aspetto (la capacità), le indubbie contingenze critiche non hanno certo favorito l’espandersi della presenza creativa (le possibilità).

Occorre allora cambiare il terreno di gioco. In particolare: cinema, televisione, teatro, arte, musica. cultura di massa, cultura popolare, non necessariamente dequalificata, che certamente condiziona il sentire collettivo, che “orienta” le opinioni, che può “informare”, cioè “dare forma”, ad una collettività, anche intorno a valori nuovi, a nuovi modelli identificativi o meglio ancora al recupero di un’identità profonda.

E’ problema di “mezzi”, ma anche, nello stesso tempo, di una consapevolezza nuova. Perciò non può bastare la pura e semplice memoria. Nel contempo è necessario perseguire, con coerenza, un più alto e maturo progetto anticonformista, in grado di collegare le tante presenze disperse, mettendosi-mettendole in gioco sul piano della contemporaneità, della sfida creativa, dell’ interpretazione-reinvenzione della collettività nazionale.

Una cultura autenticamente anticonformista deve dimostrare di avere, oggi, la capacità di raccogliere questa sfida, insieme simbolica e politica, dando sostanza progettuale e gambe a questa domanda di rappresentazione.

Portiamo perciò la fantasia “al potere” – ci passi l’espressione un po’ marinettiana – senza il timore di confrontarsi anticonformisticamente con il “potere”, ma incalzandolo con la forza creativa delle idee. Se non ora quando ?

@barbadilloit