James McClean è un calciatore irlandese di 33 anni che gioca nel Wigan, squadra militante nella Championship (la seconda serie inglese): ha scelto di non onorare in campo la memoria della regina Elisabetta, in nome dei suoi valori repubblicani per la libertà dell’Irlanda.

L’esterno sinistro è celebre per le sue posizioni critiche nei confronti del Regno Unito. Nato a Derry, in Iralnda del Nord, teatro nel 1972 della strage del Bogside (il cosiddetto Bloody Sunday), ha scelto di difendere i colori della nazionale della Repubblica d’Irlanda. Inoltre, le sue posizioni politiche lo hanno portato a diversi conflitti con la tifoseria del Sunderland, squadra dove ha militato tra il 2011 e il 2013.

