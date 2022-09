Il film su Limonov? E’ ancora in lavorazione, ma le riprese sono interrotte per la guerra Ucraina-Russia. Lo dice al Messaggero Emmanuel Carrère, autore della biografia “Limonov” (Adelphi) da cui è tratta la pellicola Limonov, The Ballad of Eddie, diretta dal registra Kirill Serebrennikov. “So soltanto che Serebrennikov aveva iniziato le riprese in Russia ma ha dovuto fermarsi a causa della guerra”.

Nella conversazione Carrère racconta di amare il cinema italiano che seguiva quando svolgeva il ruolo di critico cinematografico: “Riservavo attenzione ai registi considerati poco noti in Francia come Mario Monicelli, Dino Risi, Luigi Comencini, i maestri della commedia. Tra i miei film di culto di cono “Il sorpasso”, “I soliti ignoti”, “Una vita difficile”, “Lo scopone scientifico”.

Carrère, dopo il successo internazionale dell’ultimo romanzo, Yoga, non ha un nuovo libro in uscita.

Basata sul romanzo best-seller Limonov di Emmanuel Carrère, la sceneggiatura è scritta da Pawel Pawlikowski, Ben Hopkins e dallo stesso Serebrennikov. Il romanzo originale, edito negli Stati Uniti da Macmillan Publishers, è stato tradotto in 35 paesi e ha venduto oltre 2,5 milioni di copie solo in Europa, di cui 400.000 in Italia e più di 700.000 in Francia.

La storia è incentrata su Eduard Limonov, descritto nella sinossi del film come “militante rivoluzionario, delinquente, scrittore clandestino, maggiordomo di un milionario a Manhattan”, ma anche “un poeta che agita coltelli a serramanico, un amante delle belle donne, un guerrafondaio, un agitatore politico e un romanziere che scrisse della propria grandezza”. Si preannuncia una “storia di vita e un viaggio attraverso la Russia, l’America e l’Europa durante la seconda metà del XX secolo”.

I ruoli principali sono interpretati dall’attore britannico Ben Whishaw (No Time to Die

Limonov, The Ballad of Eddie è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, compagnia del gruppo Fremantle; Dimitri Rassam per Chapter 2, della compagnia Mediawan; e Ilya Stewart. Il film è coprodotto da Ardavan Safaee per Pathé, France 3 Cinéma e Vision Distribution. Pawel Pawlikowski sarà anche produttore esecutivo. Limonov è stato sviluppato con il supporto del programma Europa Creativa – MEDIA dell’Unione europea. Anche Fremantle finanzia il film. France Télévisions, Canal+ e Ciné+ sono le emittenti francesi coinvolte.

Le vendite internazionali sono curate da Pathé in collaborazione con Vision Distribution, che mostreranno un filmato promozionale il 17 maggio durante il Marché du Film.