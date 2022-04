“Il Governo è a rischio ogni giorno se si parla di temi”, e “da alzare la voce ad avere il coraggio di rischiare di andare a casa ce ne passa”: questa la posizione della leader di Fdi, Giorgia Meloni, rispondendo ai cronisti che le chiedevano a Bari se le fibrillazioni dovute all’aumento della spesa militare possano realmente minare la tenuta del Governo.

Maggioranza draghiana scricchiolante

Per Meloni, “la maggioranza sta insieme per interesse e non per visione o per volonta’ o capacita’ di dare risposte sensate ai cittadini. Dopodiché che vadano a casa è un’altra questione, perché normalmente in democrazia è il Parlamento che tiene in piedi il governo, in questo caso abbiamo un governo che tiene in piedi il Parlamento. Il che è una anomalia”.

Spese militari e Nato

“Fratelli d’Italia – ha ribadito – il tema delle spese militari ce l’aveva nel programma da qualche anno, altri si svegliano quando siamo nel burrone. Noi facciamo parte dell’Occidente e siamo legati agli Stati Uniti, pero’ non sempre gli interessi dell’Europa e quelli degli Stati Uniti sono identici”. “Noi di FdI – ha concluso – abbiamo sempre ritenuto che nella Nato dovesse esserci una colonna europea e una americana. Se poi le nazioni europee non rispettano i vincoli dell’Alleanza e’ ovvio che conteranno meno, lo abbiamo visto”.

@barbadilloit