Giorni di Natale, tempo di: e allora come sottrarsi alla visione di un film – rigorosamente fuori dalle sale: su– la cui protagonista è proprio una cometa? Stiamo parlando di, dove l’astro del ciel, lungi dall’essere benefico indicatore della Luce che nasce, è invece portatore di un’apocalisse distruttiva per il pianeta.

Ci troviamo di fronte ad un insolito esempio di “pastiche” cinematografico, dove si mescolano generi e stili registici, dal grottesco al fantascientifico, dal satirico all’opera di taglio civile, dalla commedia al demenziale , e in questo frullatore finiscono tutte le categorie protagoniste delle cronache di questi giorni di pandemia, solo che qui non è il virus a portare la distruzione, bensì un inorganico corpo celeste, lanciato dalle profondità dello spazio verso la Terra. E allora scienziati, operatori dei mass media, tycoon finto-filantropi di internet e degli algoritmi e, ovviamente, politici, finiscono tutti alla berlina: mancano solo i profeti delle sventure del pianeta, ai quali il film sembra strizzare l’occhio.

In un cast… stellare, spiccano Leo Di Caprio e Jennifer Lawrence , nei panni degli inascoltati scienziati che danno l’allarme, e poi una Meryl Streep sopra le righe come da copione, nelle vesti – ma anche senza… – di un Presidente degli Stati uniti ritagliato sulla caricature al femminile di Trump , alle prese con uno scandalo sessuale e fieramente avversa a Cina e Russia (ed ecco la vendetta dello “star System” hollywoodiano); e ancora una sempre affascinante Kate Blanchett , nel ruolo di una cinica “anchorwoman”.

A completare la compagnia, una Ariana Grande , idolo dei giovanissimi, che per l’occasione lancia un suo nuovo pezzo ispirato alla trama e di cui è facile prevedere un gran successo sulle piattaforme più amate dai minorenni (e magari in sede di Oscar e Grammy Award).

“Non guardate in alto”, è il grido lanciato dalla Presidente-macchietta, per distogliere l’attenzione dei cittadini dalla catastrofe imminente, ma, si direbbe, anche da ogni riferimento al sacro e alla religione, che sta, appunto, “in alto”. Così, la fede celebra la sua rivincita paradossale proprio alla mensa dove si riuniscono i “buoni” di questa vicenda: e il paradosso – l’ennesimo – sta proprio nell’attribuire fede e spiritualità alla congrega di atei e benpensanti, convertiti all’ultimo momento da un giovane, sbandato credente e dalla fine imminente. E i potenti? Qualcuno farà una brutta fine, qualcun altro si salverà lontano dalla Terra. Insomma, in questo guazzabuglio (che a non pochi potrà anche piacere), non ci viene risparmiato il canone del “politicamente corretto”, tanto che, alla fine, la maionese impazzita ci resta sullo stomaco.