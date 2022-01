Il belga Romelu Lukaku è in rotta con il Chelsea dopo l’intervista concessa a Sky nella quale esprime tutto il suo malessere londinese e il desiderio di tornare all’Inter (ma i tifosi nerazzurri non lo aspettano certo a braccia aperte e gli hanno dedicato uno striscione polemico). Sul tema si registra la posizione di Paolo Di Canio, ex campione del West Ham e massimo conoscitore del calcio inglese in Italia.

“Lukaku non ha la minima consapevolezza di quello che sta dicendo. Si vede la debolezza di un atleta che dopo 6 mesi si arrende perché è arrivato lì con un’arroganza dovuta al fatto che non si rende conto delle dimensioni e dei livelli.

Non è Messi o Maradona, l’Inter avrebbe vinto lo scudetto anche con Zapata.

È un giocatore fragilissimo, dice cose talmente semplici e si è fatto un autogol clamoroso.

Poverino, ha fatto un disastro, scontentando tutti, per prima sé stesso.

Gioca un campionato dieci volte superiore alla Serie A e ora è uno dei tanti, ma se arrivi lì pensando di essere il numero uno non hai capito nulla.

Io penso che lui sia un panterone moscione, caratterialmente mai così cattivo e voglioso.

Non basta aver vinto un campionato italiano che hanno vinto in migliaia.

Ora è al Chelsea, ed è uno dei tanti che per lui è già una grande cosa a 29 anni.

Alle prime difficoltà ha mollato, è crollato.

Ora credo si stiano mangiando le mani per la spesa e l’esborso fatto perché è stato un lusso per il Chelsea prendere un giocatore che alla fine neanche serviva”. (Paolo Di Canio)

L’operazione Lukaku in Premier

Romelu è stato pagato dal Chelsea in estate 115 milioni e guadagna 12 milioni netti a stagione con un contratto lungo (scade fra 4 anni e mezzo). Secondo trasfermarkt.com il suo valore attuale è calato ma non di molto: 100 milioni.