Dieci domande al calcio, italiano e internazionale. Anche se c’è silenzio. Soprattutto perché c’è silenzio. Oggi l’ultima.

Poco dopo l’una, l’Ansa ha battuto l’ultima notizia: non ci sono offerte vincolanti, la Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A. Uno scenario che, dovesse avverarsi, sarebbe da campionato post-sovietico. Ma come siamo arrivati fino a qui? Non se ne parla ed è giusto così. Altrimenti il pallone si schiatta. Eppure, qualche domanda, piccola, ce la poniamo noialtri. Dieci, non di più.

Perché si continuano a tollerare, a furia di rinvii, e in Serie A, due squadre riconducibili alla stessa proprietà? Perché rischierebbe di ripartire dalla D solo la Salernitana e non pure la Lazio che allo stesso disponente è da ricondurre?

Come mai si continuano a tollerare fenomeni di multiproprietà, palesi – come il rapporto tra Napoli e Bari di de Laurentiis – e meno, come le galassie di seconde squadre di fatto ma non di nome nel marasma della Serie C?

Perché è stato arrestato un presidente, tale Ferrero sul quale emergono notizie per cui avrebbe utilizzato “la Sampdoria come un bancomat” e nessuno – ma proprio nessuno – ha alzato un dito per chiedere trasparenza al calcio italiano?

Come è possibile che i maggiori club della Serie A, dalla Juventus al Napoli, siano coinvolti nello scandalo plusvalenze, e nessuno, nemmeno per provocazione, chiede di fermare i campionati?

Cosa sono le plusvalenze? E perché sono vent’anni che se ne parla e nessuno fa nulla per estirpare il “doping” amministrativo delle società?

Perché chi detiene i diritti tv non fornisce un servizio adeguato al prezzo (rincarato) che chiede agli utenti, nel silenzio imbarazzato della Lega Calcio?

Per quale ragione Messi e Cristiano Ronaldo, ormai agli sgoccioli di due carriere esaltanti, continuano a vincere trofei e riconoscimenti personali (leggi Pallone d’Oro) mentre vengono snobbati talenti veri, come Lewandoski, Haland, Mbappé oggi e Ibrahimovic ieri? Lo scelgono ancora i giornalisti o si accordano direttamente gli sponsor tecnici?

Perché la Uefa è tanto piena di boria quanto di incompetenti, al punto da non riuscire a portare a buon fine nemmeno un sorteggio nella sua competizione di punta, la cosiddetta Champions League? E perché ha scaricato la colpa sui fornitori esterni?

Da quando un biglietto in curva costa l’ira di Dio e una maglia in materiale sintetico costa fino a 120 euro e nessuna autorità, di quelle che misurano il cetriolo agli altri, interviene a garanzia dei consumatori? Davvero basta il valore del marchio a spacciare a caro prezzo roba che non vale nemmeno un decimo del prezzo chiesto al mercato?

Perché, nonostante sia uscito tutto fuori e qualcuno – come Platini – abbia pagato caro, i mondiali si terranno comunque in Qatar l’anno prossimo? E come mai si pretende di farne un’edizione ogni due anni?

Bonus track: dal momento che nessuno risponderà, facciamone anche un’altra. Che è successo a Sergio Aguero, perché si è ritirato? Che problemi cardiaci ha avuto? Ditelo, fate chiarezza, una volta per tutte: non date spazio di manovra agli imbecilli no vax, già insopportabili di loro cogli elenchi farlocchi di morti e feriti nello sport. Non “regalategli” pure questo. E diteci la verità, non lasciateci ricordare quello che diceva Zeman tanti (troppi?) anni fa. Il pallone – di cose poco chiare – ne ha raccontate fin troppe.

@barbadilloit