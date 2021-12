Non avevamo letto bene. Allora abbiamo sgranato gli occhi. C’è scritto proprio così: “Tu non potresti vedere nulla maggior di Roma”. E’ questo il testo di un cartello esposto in una libreria Feltrinelli. Un vero capolavoro situazionista perché l’autore presunto (una bischerata?) in calce alla citazione è Omero. Ecco, l’aedo dell’Iliade e l’Odissea, notoriamente non dotato di una vista potente… E poi Omero aveva vissuto un periodo storico che non ha affatto connessioni con la Roma imperiale…

Il paradosso è che la citazione collima con un verso celebre dell’Inno a Roma, scritto dal gigante Giacomo Puccini, e poi a lungo colonna sonora del Ventennio, nonché musica di apertura dei comizi del Msi per tutto il dopoguerra…

In agguato la cancel culture

La querelle fa dunque sorridere e forse pensare. Siamo certi, però, che nei prossimi minuti il cartello sarà rimosso in ossequio al conformismo farsesco che domina il panorama culturale italiano.

@barbadilloit