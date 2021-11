E qui casca l’asino, seppur dai nobili zoccoli. Perché il fascismo non è affatto la prepotenza del potere o, quantomeno, non lo è più di altre forme autoritarie e totalitarie dall’alba dei tempi ad oggi. Quella di Pasolini è sostanzialmente una furbata: astrarre il fascismo dalla Storia, spogliarlo dei suoi contenuti, dei suoi principi e dei suoi uomini, ridurlo a una specie di etichetta comportamentale da poter appiccicare ovunque. Anche, appunto, alla società dei consumi che con il fascismo non c’entra nulla e che anzi è una robaccia wasp che ci piove in testa da Paesi sinceramente democratici. Ai quali, sia detto per inciso, può essere a buon diritto rivolta l’accusa pasoliniana di essere incarnazione della “più subdola e spietata forma di intolleranza”, quella appunto della società dei consumi e della “permissività fatta cadere dall’alto”. Tutto vero ma, ancora una volta, il fascismo ci sta come un cavolo a merenda. Tirandola ancora po’, basta accendere la televisione per capire che la disonestà pasoliniana è stata più prolifica di un coniglio. Per l’informazione mainstream sono fascisti i no green pass che manifestano in piazza. Per questi ultimi i fascisti sono Draghi e il ministro Speranza con le loro disposizioni restrittive. Landini ha definito fascisti coloro che hanno assaltato la sede della Cgil a Roma. Il giorno dopo Cobas, anarchici e comunisti sono corsi da Landini per gridargli che il fascista, in realtà, è lui. Un giorno sì e l’altro pure sono fascisti i talebani, quelli dell’Isis, gli anti-europeisti, i coreani del Nord, i fanatici vegani, gli ultras animalisti, i tassisti che protestano. Il mondo è pieno di fascisti ma, curiosamente, il fascismo non c’è.