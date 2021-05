«Ad orecchio amoroso l’altopiano

rivela i suoi segreti. Si dipana

la matassa di note dai grovigli

acuminati delle acacie

cercano le iene col loro corteggio urlante

altre piste e le aree mietute

si stendono alla luna.

Strappa il vento ai folti delle roggie

le piume perdute dei nibbi

e a refoli i fiocchi

il canto galla della mietitura

i cori del raccolto attorno ai fuochi

le voci alterne unisone virili

di fanciulli e di femmine.

Ero nascosto nell’ombra del podocarpo

dove il vento portava acri ceneri e voci

la guerra è finita da tanto

ma il teff non ha cessato di granire

nel giro di stagioni desolate.

Ho perduto le parole del canto galla

ma il suo moto è ancora nel sangue,

scandito e solenne in volute sensuose

siccome la lettura di un messaggio:

una rivelazione solare.»

Sono questi gli splendidi e coinvolgenti versi della prima strofe e dell’inizio della seconda strofe della poesia Il canto galla di Franco Silvestri (1916- 1995), che dà il titolo alla raccolta pubblicata nel 1985. Il canto dei Galla, l’etnia maggioritaria dell’Etiopia, che unisce nella mietitura del teff (un cereale tipico di quei luoghi) uomini donne e fanciulli, nasconde – ci dice subito dopo il poeta – un «dio domestico e antico», «che beveva quel canto come un tributo», quasi a simboleggiare quella sintonia di umano naturale e divino, da cui lui, giovane ufficiale in Africa orientale al comando di bande irregolari di guerriglieri etiopici, fu, per sempre affascinato e segnato. E ai suoi commilitoni Silvestri dedicò un libriccino di memorie Cappella marca visita (1937) che rappresenta il suo esordio letterario.

Uomo della cultura di destra, di modi signorili

Combattente in Africa orientale durante la seconda guerra mondiale, dopo una lunga prigionia in India, al suo ritorno, oltre a dedicarsi alla professione di avvocato e alla politica (fu consigliere comunale di Bari per vari lustri nel Msi), svolse un’intensa attività letteraria, di conferenziere, di promotore di cultura, di giornalista. Fu tra l’altro direttore del mensile Nuovo confronto, al quale anche noi collaborammo. Tra le sue opere ricordiamo il conciso e superbo saggio Vanvitelli e il suo tempo (premio Vanvitelli 1974), lo scritto del 1987 dedicato ad Araldo di Crollalanza, Araldo di Crollalanza Un uomo, una città con prefazione di Giorgio Almirante e il libro di racconti Tempo d’Africa del 1994.

Così lo ricorda in un articolo apparso su Meridiano sud del settembre 1995 il saggista Alessandro Barbera:

«Franco Silvestri fu certamente una delle figure migliori espresse dalla destra pugliese nell’ultimo cinquantennio […]. Fu formalmente un fascista, un neofascista. Ma il suo fascismo era venato di spirito liberale. Fermo nel suo patriottismo e nel suo anticomunismo, fu sempre aperto al dialogo con gli altri. Silvestri fu l’espressione di un ceto borghese che al Sud soprattutto aveva ereditato i modi signorili delle vecchie aristocrazie […] Politico, militò nel MSI nell’intero arco della sua vita. Fu per anni apprezzato consigliere comunale a Bari […] Il passaggio dal MSI ad AN lo lasciò interdetto. Non mancò di esprimere le sue perplessità».

Le esperienze africane

Ma torniamo al poeta e alla sua poetica dalle «studiatissime immagini» e dalla «raffinata soavità lirica» (Donato Valli), che fa tesoro della lezione dannunziana (in particolare quella del Poema paradisiaco) e delle innovazioni dell’ermetismo. Le sue poesie hanno una costruzione sintattica semplice e piana ed insieme un lessico ricercato, preciso nei dettagli, ricco di figure retoriche, dove spiccano magnifiche similitudini, come nell’incipit di questa poesia:

«Taranto dolce e disarmata patria di acque / oasi di mare tra rive inesplorate / il grido del pescatore come un gabbiano / si posa sulle onde con solitario linguaggio / con magico richiamo con inviti ancestrali / le canne rabbrividiscono” (La mensa degli ingegneri)

La raccolta si snoda intorno a tre temi fondamentali che si intrecciano strettamente: l’amore, l’esperienza africana e la “Puglia segreta”.

Il ricordo d’Africa e il sentimento d’amore per la donna amata procedono di pari passo:

«Ho scordato di chiederti in quale mercato / del giovedì, sull’altopiano, hai comprato / questa bianca e rada tela d’Etiopia / che so chiamarsi futa e tu chiami ghebbì. […] e la sabbia ha limato e disperso in turbini / gli amori di ieri e di ieri la nostra vita. / Noi in questo lenzuolo dovremmo rivivere / e ritrovare i nostri corpi di allora

la nostra anima di rugiada di allora / di allora la frenesia di cercarci

oltre la morte, oltre il terrore delle notti / sull’altopiano gelido, con scarse parole / aggrappati alla nostra solitudine.»

(Per una futa che chiami ghebbì)

La Puglia segreta

Quanto alla “Puglia segreta” è questa una caratteristica espressione del poeta: «Vento radente del mare / sul sagrato della cattedrale / e sulle mura della città notturna / una Puglia segreta, un sibilo di fronde / e all’uscio della bettola il vento / mugolante nel vicolo» (Elegia del pescatore).

La critica più autorevole osserva come l’appartenenza di Silvestri ad una tradizione, ad una storia ben precisa e all’amato Salento non gli impedisca di abitare poeticamente luoghi diversi: se «il centro vero della poesia di Silvestri può e deve essere indicato in quella patria remota che è la Puglia segreta» (Vittorio Vettori), anche l’Africa orientale, anche l’esilio, possono diventare una Patria e il poeta non a caso esclama: «tutto il mondo è stato il mio Salento» (Una patria remota).

A ben guardare, la “Puglia segreta” di Silvestri, fatta di vento, di canti, di amori, di memorie, di odori e di sapori, si allarga all’intero mondo dove si è amato e vissuto: “Anche dove lasciammo i nostri morti / è patria / mare e cielo e monti deserti / sono patria / patria le rive lontane / patria è la nostra nostalgia / ed è più della morte amaro / l’esilio dei morti.” (Amaro esilio dei morti)

Una luna che passa

Silvestri poi tocca con grande efficacia e originalità il tema dell’amore, con le sue pene e le sue gioie, le sue titubanze e il suo disincanto. Come nei versi di questa lirica, Una luna che passa, che è senz’altro tra le più belle della raccolta:

«Scegliamoci, amici, una luna deserta che passi

una cometa col velo di sposa

così personale e remota

che transiti gloriosa e segreta per sempre

e senza aurore di sangue

nello spazio non lungo né breve

del nostro amore

il tempo che il tuo volto si rischiari

alla luce della lanterna del porto

nel clamore del mare.

La chiameremo con nome di fantasia

la chiameremo illusione la chiameremo

una luna che passa.»

Il poeta ci invita ad abbandonarci all’amore, al suo incantesimo, pur nella consapevolezza della sua illusorietà, della sua fugacità, del suo essere, appunto, una luna che passa.