Geoffrey of Monmouth scrisse una Storia dei Re della (Gran) Bretagna nel 1136. Secondo lui, i misteriosi monoliti di Stonehenge in Inghilterra furono collocati lì dallo stregone Merlino, dopo che il suo esercito li rubò dall’Irlanda in un mitico cerchio di pietre chiamato la Danza dei Giganti.

Secoli prima dello sviluppo della geologia rudimentale, la teoria esotica di Geoffrey infittì il mistero intorno al mitico sito di Stonehenge, risalente a 5.000 anni fa. Oggi, sembra che il cronista medievale avesse un talento per questo.

Infatti, una nuova ricerca rivela che Stonehenge potrebbe essere stata creata su una collina battuta dal vento vicino alla costa del Pembrokeshire, in un sito chiamato Waun Mawn, prima del 3000 a.C. Contrariamente alle affermazioni di Geoffrey, le pietre non sarebbero state spostate magicamente e provenute dal Galles, non dall’Irlanda – ma l’idea che alcuni dei megaliti di Stonehenge siano giunti da altri luoghi rivisita la nostra comprensione del sito dell’età della pietra più noto del Regno Unito.

Stonehenge è stato costruito in cinque fasi in un lasso di tempo di 1500 anni, a partire dal 3000 a.C. Tra i megaliti ci sono le “pietre blu”: piccoli pilastri di dolerite, riolite, cenere vulcanica e arenaria, che sono stati a lungo ritenuti come provenienti dalle Preseli Hills (Mynydd Preseli) nel Galles occidentale, a più di 225 chilometri di distanza. Stonehenge è l’unico cerchio di pietre in Europa le cui pietre sono state estratte a più di 20 chilometri dal sito, cosa molto insolita.

I nostri scavi a Stonehenge nel 2008 hanno fornito la prova che le pietre blu gallesi formavano il primo cerchio di pietre del sito, incastonato in un ampio anello noto come Aubrey’s Holes. Poi, recentemente, i geologi hanno abbinato due dei tipi di dolerite e riolite trovati a Stonehenge con specifici affioramenti di roccia nelle Preseli Hills chiamate Carn Goedog e Craig Rhos-y-felin.

Così la nostra squadra si è recata a Preseli per scavare sugli affioramenti, dove abbiamo trovato prove di strumenti di estrazione – cunei di pietra sbozzata e percussori – che hanno confermato che i siti erano davvero cave dell’età della pietra. Ancora più importante, il legno carbonizzato e le noci identificate dall’archeobotanico Ellen Simmons hanno fornito la prova che entrambi i siti sono stati estratti da circa 3400 a.C.

Dei dubbi sulle date

L’inizio dello scavo risale al 3400 a.C., ma Stonehenge iniziò ad essere costruita nel 3000 a.C. Cosa è successo durante questi 400 anni? Si tratta semplicemente del trasferimento delle pietre blu appena estratte al sito di Stonehenge? Ciò avrebbe richiesto molto più tempo e sembra che le pietre delle cave gallesi siano finite altrove, prima di essere trasportate al sito di Stonehenge in Inghilterra.

Questa ipotesi sarebbe coerente con la teoria dell’eminente geologo gallese Herbert Thomas, il quale scoprì nel 1923 che le pietre blu di Stonehenge erano state spostate nella pianura di Salisbury – dagli uomini, non, come alcuni avevano supposto, dai ghiacciai dell’era glaciale. Herbert Thomas concluse che le pietre blu originariamente formavano un “cerchio di pietre venerate” da qualche parte nel Galles.

Per provare questa teoria, abbiamo dovuto trovare il sito originale. Così ci siamo messi alla ricerca di un cerchio di pietre gallese che potessimo collegare definitivamente alle pietre di Salisbury Plain.

Abbiamo prima osservato Waun Mawn, un arco poco impressionante di quattro pietre, situato a cinque chilometri dalle cave gallesi di Carn Goedog e Craig Rhos-y-felin. Abbiamo escluso il sito come potenziale candidato dopo un breve sondaggio. Ma dopo scavi inconcludenti di altri monumenti circolari nella zona, siamo tornati per un ultimo scavo piuttosto speculativo.

Fu qui che il supervisore degli scavi Dave Shaw scoprì due buchi di pietra vuoti: uno ad ogni estremità dell’arco di pietra, dove una volta si trovavano le pietre che ora mancano. Gli scavi successivi hanno dato alla luce nuove buche di pietra, disposte in un cerchio di diametro identico a quello del fossato di Stonehenge.

Datare i fori piuttosto che le pietre

La datazione dei fori nella pietra – per sapere quando i massi furono rimossi e collocati per la prima volta a Waun Mawn – sarebbe cruciale per stabilire un collegamento con Stonehenge. La loro installazione e il loro smantellamento sarebbero dovuti essere avvenuti già nel 3000 a.C., quando Stonehenge iniziò ad essere eretta.

Abbiamo usato una tecnica chiamata luminescenza per stimolazione ottica per datare i sedimenti all’interno dei fori. Questa tecnica ci ha permesso di sapere quando i minerali nei sedimenti sono stati esposti per l’ultima volta alla luce del giorno, prima che le pietre li nascondessero. Usando questo metodo, abbiamo datato la costruzione di Waun Mawn alla metà o alla fine del quarto millennio a.C. Questo significa che è stato costruito poco prima della costruzione iniziale di Stonehenge.

Più sorprendentemente, abbiamo anche scoperto una scheggia di pietra in una delle buche di pietra a Waun Mawn, che deve essersi staccata dal pilastro di pietra blu che vi era originariamente. È stato confermato che si tratta di dolerite intatta, un tipo di roccia rappresentata da tre pietre a Stonehenge.

L’impronta lasciata dal fondo piatto di uno dei pilastri di pietra blu è eccezionalmente chiara e mostra che il pilastro era pentagonale in sezione trasversale – una forma insolita che corrisponde solo a una delle 43 pietre blu a Stonehenge. Un modello al computer dell’impronta di Waun Mawn e della pietra 62 di Stonehenge ha mostrato che si incastrano perfettamente, come una chiave in una serratura.

Trasporto di merci nella preistoria

Le prove che collegano Waun Mawn a Stonehenge sono forti. Ma rimane una domanda affascinante: perché un popolo neolitico ha spostato le pietre blu? L’analisi scientifica dei resti cremati di persone sepolte a Stonehenge migliaia di anni fa potrebbe fornire la risposta.

Una nuova tecnica ci ha permesso di saperne di più sui resti umani sepolti a Stonehenge – estraendo gli isotopi di stronzio dalle ossa cremate. Questo ha rivelato che le persone sepolte a Stonehenge 5.000 anni fa provenivano da diverse regioni geologiche della Gran Bretagna. In particolare, quattro degli individui analizzati potrebbero aver vissuto nel Galles occidentale. Sembra quindi probabile che la popolazione sia giunta con le pietre blu – e sia rimasta con esse.

Una teoria sul perché i preistorici furono in grado di smantellare un cerchio di pietre nel Galles occidentale e trasportarlo fino a Salisbury Plain suggerisce che le pietre erano l’incarnazione degli antenati di questi ultimi.

Questa ipotesi si basa sull’osservazione dell’archeologo malgascio Ramilisonina secondo cui, in Madagascar, la pietra rappresenta gli antenati perché è durevole e permanente, a differenza del legno che è effimero, come i vivi.

I nostri risultati si allineano con la teoria di Ramilisonina: la presenza di resti umani suggerisce che Stonehenge era un luogo dedicato ai morti. Non lontano, a Durrington Walls, vicino alle case dei vivi, ci sono prove di “cerchi di legno”. Forse il popolo neolitico di Preseli, circa 200 generazioni fa, ha deciso di trasferirsi in un altro complesso cerimoniale, sradicando e ripiantando le pietre per ricreare un’autorità ancestrale su questa nuova terra.

Se c’è qualche verità nella leggenda di Geoffrey, è minuta: le storie tramandate per bocca crescono e cambiano, e fenomeni apparentemente inspiegabili come gli enormi monoliti di Stonehenge sono spesso attribuiti a forze magiche. Le pietre di Salisbury Plain continueranno senza dubbio a incantare i vivi, ma la nostra ricerca ha contribuito a rispondere ad alcune delle domande aperte sul sito archeologico più noto del Regno Unito e sui nostri antenati.

*Professore di Archeologia, Istituto di Archeologie, UCL

Articolo tratto da Révue Eléments, traduzione di Antonisa Pistilli