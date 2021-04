Ai tempi di Donald Trump, le cose erano decisamente più semplici: l’entroterra americano contro l’America costiera. Con Joseph Biden, alla fine, le cose non sono molto più complicate: gli Stati Uniti rivolti al futuro si sono presi la rivincita sul radicamento incarnato dal suo predecessore. L’unico problema è che mentre il blocco elettorale che ha sostenuto Donald Trump rimane più o meno omogeneo, non da un punto di vista etnico – molti afroamericani e ispanici gli avevano concesso il loro voto -, la coalizione che ha favorito la vittoria di Biden è molto più fluida, poiché è la somma di minoranze che non sono sempre cordiali tra loro.

Perché dopo la finta unione contro il Grande Satana trumpiano, non è una sorpresa che una minoranza oppressa troverà sempre più oppressi e minoranze di essa. Così, al grande ballo multicolore, ci sono ospiti ai quali le autorità progressiste di Washington hanno dimenticato di mandare il biglietto d’invito: gli AAPI, per esempio, cioè gli “Asian Americans and Pacific Islanders”, sentendosi stigmatizzati per essersi dovuti accontentare dei resti del banchetto.

Eppure Joe Biden aveva fatto le cose in grande: un’indiana d’America all’equivalente del nostro Dipartimento degli Interni, un cubano nelle strette dipendenze del dipartimento in questione, un omosessuale ai Trasporti e un transgender non specificatamente definito alla Sanità. Ma gli AAPI, i cui figli sono già discriminati all’ingresso delle università, cominciano a crescere, soprattutto dopo il massacro di Atlanta, commesso il 16 marzo, che sarebbe stato perpetrato a causa dell’origine asiatica dei dipendenti di questo salone di massaggi, teatro della carneficina, dove sei donne e due uomini potrebbero essere stati uccisi per motivi probabilmente legati al Covid, soprannominato lì il “virus cinese”.

Il risultato? Tammy Duckworth, una senatrice di origine tailandese ma nata in Illinois, con il sostegno di Mazie Hirono, nativa delle Hawaii, ha minacciato di bloccare qualsiasi futura nomina al Senato. Il che non è esattamente un tacchino per il giorno del ringraziamento, considerando che in questa camera gli eletti democratici guardano con faccia tosta altrettanti consiglieri repubblicani. Così, per tagliare il nodo gordiano, la Casa Bianca punta sull’eredità asiatica di Kamala Harris, essendo sua madre nata in India. Ma l’AAPI ha subito replicato: “È un insulto! Potremmo dire ai neri che Kamala Harris è nera e che non c’è bisogno di altri afroamericani nell’amministrazione? ”

Il problema è che Kamala Harris non è veramente nera, poiché suo padre è nato in Giamaica, un paese altamente misto – anche il padre di Bob Marley era un ufficiale britannico ben addestrato -mentre sua madre indiana, nonostante la vicinanza geografica, non fa affatto parte della sfera culturale asiatica: da Nuova Delhi a Pechino la strada è lunga.

Bisogna aggiungere che i genitori del 49° vicepresidente degli Stati Uniti hanno, da un punto di vista sociologico, poco a che fare con il ghetto di Harlem: papà è un economista e professore emerito a Stanford, dove incontra la mamma, che è una dottoranda in endocrinologia. Se mettiamo da parte le considerazioni razziali e torniamo al campo sociale, ammetteremo che Kamala Harris si è sempre evoluta nell’alta società, a differenza dei bifolchi che votano per Donald Trump. Poveraccio!

Nel frattempo, l’AAPI chiede una migliore rappresentanza per i loro connazionali. Più facile a dirsi che a farsi: con un solo rappresentante su 23 nel gabinetto di Biden, gli asiatici costituiscono il 4,5% del gabinetto in questione mentre pesano il 5,5% della popolazione. Una seconda nomina porterebbe quindi la loro rappresentanza al 18% e provocherebbe la rabbia di altre minoranze che sono date per “discriminate” ma che, una volta al potere, non fanno altro che sbranarsi a vicenda.

Se fossimo Donald Trump, ci staremmo sbellicando dalle risate.

Traduzione di Antonisa Pistilli

Joe Biden, otage de ses minorités ethniques di Nicolas Gauthier

Data di pubblicazione: 30 marzo 2021

Link: https://www.revue-elements.com/joe-biden-otage-de-ses-minorites-ethniques/

Fonte: Boulevard Voltaire