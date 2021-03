Sospesa la ratifica da parte della Germania del Recovery fund. Un colpo al processo di condivisione della crisi economica e pandemica che attraversa il continente.

***

La decisione di sospendere la ratifica del Recovery fund dalla Corte costituzionale di Karlsruhe è la conseguenza di un ricorso presentata dalla formazione politica legata all’ex leader dell’Afd Bernd Luecke, chiamata “Alleanza della volonta’ dei cittadini”.

Per i promotori dell’istanza la Germania non dovrebbe ammettere alcuna condivisione del debito europeo, e allo stato correrebbe “rischi finanziari incalcolabili”.

Che succede?

La sospensione della ratifica del Recovery da parte del capo dello Stato tedesco Frank Walter Steinmeier attualmente vale fino al giudizio in merito al ricorso urgente presentato.

Il Bundesrat si era espresso all’unanimità per il provvedimento europeo, ma ora la Commissione Ue per far partire il programma economico ha bisogno della ratifica di tutti e 27 i membri dell’Unione.