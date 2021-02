Il governicchio dell’avvocato di Volturara Appula è caduto con la vittoria di Biden alle elezioni americane. Non a caso qualche giorno dopo Brunetta ha tessuto le lodi dello statista Di Maio. Sapeva già allora come sarebbe andata a finire, a fare il ministro con lui. Biden e Merkel i mandanti, Renzi il killer (sarà ben ripagato, non solo degli arabi), Draghi a tentare di risollevare l’economia italiana, con reciproca soddisfazione italo-tedesca.