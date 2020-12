Il nuovo ordine globale che i potentati economici vogliono imporre ha lo scopo di cancellare preventivamente tutto ciò che riguarda l’identità, la storia, le tradizioni, nel nome della democrazia e dei diritti umani. Lo Stato viene rappresentato come un’entità insufficiente, ridotta, che dovrebbe lasciare spazio a un nuovo genere di sovranità: le decisioni dovrebbero essere assunte al di fuori della struttura nazionale. Quello che già accade in istituzioni internazionali.

Gli intellettuali liberal sostengono che nell’era dei continenti, le nazioni devono affidare le decisoni sul loro futuro a entità sovrastatali e che lo Stato nazionale presto apparterrà al passato perché tutto si evolverà verso lo Stato-mercato, con la libera circolazione delle merci e degli uomini (stadio già raggiunto), senza confini, senza barriere. E il rapporto fra cittadino e Stato non sarà più un legame ereditario, di appartenenza culturale, etnica, storica, ma contrattualistica (lo Stato fornisce beni e servizi e il cittadino fedeltà alle istituzioni). Un contratto che, quindi, all’occorrenza potrà essere sciolto. Una visione contrattualistica lontana dalla mentalità di francesi, tedeschi, norvegesi, spagnoli, proprio perché sentono di appartenere a una determinata realtà da sempre. Un rapporto sancito attraverso la famiglia, la propria città, i parenti, gli amici, i genitori. Mettere tutto questo in discussione ha proprio lo scopo di distruggere, sfrangiare a poco a poco i legami sociali. In questo programma di cancellazione di identità rientra anche il discorso di genere con le varie appendici contronatura (matrimonio fra gay, adozioni da parte di coppie gay di bambini acquistati per mezzo dell’affitto dell’utero di donne sfruttate, somministrazione ad adolescenti di medicine che bloccano la crescita e la definizione del sesso per guidare uno sviluppo sessuale differente, ecc.).

Poiché la gente vive comunque di identità, trasferiranno tutto il loro sentire in altre forme di fedeltà (alla propria razza, alla religione, al gruppo di appartenenza) sviluppando forme di autodifesa ben radicali che finiranno per opporre gruppi a gruppi. Infatti, la gente non è disposta a sacrificarsi o a morire per un contratto stipulato con lo Stato, ma è disponibile al sacrificio per fedeltà a un’idea, a un legame forte che dura da generazioni e si sostanzia con la Patria, con la Nazione che rappresenta tutto il proprio vissuto. Un bel motto inglese recita Right or wrong, my country (Giusta o sbagliata, è la mia patria) che sintetizza bene il senso profondo di appartenenza che supera ogni dubbio. Le fedeltà del resto sono di carattere universale e religioso oppure territoriale, locale e definita. La prima non è una configurazione statuale ma la seconda si richiama evidentemente alla nazione. E appartenere a una nazione significa non solo vivere con persone omogenee per mentalità, senso della storia, lingua, tradizioni, riconoscibilità del proprio passato nel rispetto di quanto è avvenuto alle generazioni che hanno preceduto il singolo cittadino, ma anche avere una visione proiettata nel futuro sulla base degli stessi valori, sedimentati attraverso guerre, sacrifici, storie di famiglia, sulla base di leggi e istituzioni in cui tutti si riconoscono. Coloro che condividono un territorio, una lingua e una visione di nazione condividono una storia.

L’identità è definita bene e l’immissione di altri popoli provenienti da altre parti del mondo altera questo rapporto e non facilita i rapporti nella nazione. Accentua le divisioni, i “nuovi arrivati” specie se troppo diversi , non possono essere integrati e ogni comunità fa vita a sé. Una situazione che li spinge a riaffermare la loro lontananza dalla nazione che li ospita e la volontà, soprattutto, di non “integrarsi”.

Mai come oggi la nazione ha un senso e un’importanza di primo piano, proprio per confermare il senso dell’ identità e la riconoscibilità della propria appartenenza in un’epoca in cui il sistema globale vuole cancellare tutte le specificità. Per trasformare tutta la Terra in un unico mercato globale e gli uomini in consumatori, sradicati dalla propria terra, dalle proprie abitudini, dalle proprie tradizioni. Un’uniformizzazione del mondo che dovrebbe far scomparire la ricchezza dei popoli e dei singoli. Ecco perché il ritorno alla parola Patria si arricchisce di un valore prima sconosciuto: quello di riaffermare con forza l’identità minacciata di un popolo.