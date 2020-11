La Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice (Roma), in collaborazione con la rivista internazionale di storia delle idee «Il Pensiero Storico», organizzano una giornata di studio in onore di A. James Gregor (1929-2019), che è stato Professore emerito all’Università di Berkeley (California) ed esperto mondiale sul fascismo e i movimenti autoritari e totalitari del XX secolo. Riconosciuto in ambito accademico internazionale come uno dei maggiori creatori e modellatori della disciplina del fascismo comparativo e come uno dei rari specialisti del fascismo italiano ad aver dato un contributo davvero originale allo studio della materia, in oltre mezzo secolo di ricerche Gregor ha pubblicato trenta volumi accademici sul fascismo come fenomeno storico e come concetto delle scienze sociali. È stato Fellow del Center for Advanced Studies in Social Science presso la Hebrew University di Gerusalemme e docente a contratto presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Nel 2004 era stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito dal governo della Repubblica Italiana.

L’evento, che si terrà il 2 dicembre 2020 in webinar, potrà essere seguito in diretta streaming attraverso la pagina Facebook della Fondazione Ugo Spirito-De Felice. I lavori del seminario si articoleranno in due distinte sessioni della giornata. La mattina, a partire dalle ore 9:30, interverranno Hervé A. Cavallera, Orazio Coco, Stefania Mazzone, Antonio Messina, Andrea Giuseppe Cerra e Saverio Battente. Ad introdurre e moderare la discussione sarà Giuseppe Parlato, Presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.

Nel pomeriggio i lavori del seminario riprenderanno dalle ore 15:00 con gli interventi di Lorenzo Vittorio Petrosillo, Rodolfo Sideri, Andrea Virga, Luca Tedesco, Francesco Carlesi e James R.M. Wakefield. Ad introdurre e moderare la discussione sarà Danilo Breschi, direttore scientifico del semestrale «Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee».

I temi che saranno trattati concerneranno alcuni dei più floridi campi di studio a suo tempo dibattuti da Gregor: fascismo e marxismo, attualismo gentiliano, totalitarismo e autoritarismo, nazionalismo e neofascismo, movimenti autocratici e totalitari, metodologia delle scienze sociali.