La sconfitta di Donald Trump non induce la Meloni a prendere in considerazione l’idea che una certa declinazione del sovranismo e del populismo siano stati sconfitti. E, anzi, rilancia sulla contrapposizione rispetto alla sinistra che, invece, gode della vittoria di Joe Biden.

Intervistata dal Corriere della Sera, Meloni rivendica il ruolo di avversario al modello lib-finanziario e l’impegno a favore delle classi subalterne, emarginate dai grandi processi economici in atto nell’evo contemporaneo:

La leader conservatrice ha inoltre messo sul tavolo alcuni dei punti decisivi del modello politico propugnato che unirebbero destra italiana a “trumpismo” atlantico. Una ricetta non proprio rivoluzionaria ma incastonata, almeno dall’epopea berlusconiana, nell’agenda del centrodestra nazionale:

“Chi ha votato per Trump, in numeri persino maggiori rispetto al 2016, ha dimostrato che esiste una larga parte della popolazione Usa che non si riconosce nel pensiero caro al mainstream. Gente che condivide il modello fatto di meno tasse, difesa della produzione nazionale, più sicurezza e rivendicazione dell’orgoglio nazionale di fronte a chi vuole abbatterne i simboli, come le statue del nostro Cristoforo Colombo. Con questi principi e con questi elettori tutti dovranno fare i conti per molto tempo ancora”.