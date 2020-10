Nizza sconvolta ancora dal terrore. Questa mattina un uomo ha fatto irruzione nella Basilica di Notre Dame e ha ucciso tre persone, ferendone un’altra. Sarebbero ben pochi i dubbi sulla natura dell’attentato, di matrice islamista.

Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che si recherà subito in Costa azzurra. L’attentatore ha decapitato una donna, sgozzato il sacrestano e ammazzato una terza persona che aveva tentato di trovare riparo in un bar nei pressi del tempio. L’aggressore è stato ferito e si troverebbe in ospedale.

L’attentato riapre la ferita mai sanata del sanguinoso attacco che, proprio a Nizza, costò la vita a 84 persone il 14 luglio del 2016 e arroventa il clima già caldissimo tra Parigi e Ankara.