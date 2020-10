Dal rock-pubk antisistema all’endorsement per Donald Trump ( e pure per la Brexit): il mondo della musica non è solo democratico e buonista. John Lydon alias Johnny Rotten, il bastonatore dell’ancien regime di Britannia ai tempi dei Sex Pistols, si schiera per la rielezione del presidente americano in una lunga intervista al Guardian. Dopo aver appoggiato in passato Obama e Hillary Clinton ecco il cambio di fronte: «Sostengo Trump per le sue scelte economiche di fronte a Biden. Che considero un incapace».

Il cantante risiede a Venice, Los Angeles e voterà alle prossime elezioni americane per i repubblicani. Dopo una esistenza ribelle, ora passa il tempo amorevolmente in casa dove assiste la moglie Nora, malata di Alzheimer.

@barbadilloit