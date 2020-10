È ricoverato nella struttura complessa di anestesia e rianimazione all’ospedale civile di Baggiovara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, colpito ieri da un masso in autostrada, vicino al casello di Modena sud, mentre tornava a casa dalla sede della Regione. In ospedale al momento, in attesa di altri eventuali aggiornamenti, fanno sapere che su Barcaiuolo la prognosi è riservata e che le sue condizioni sono considerate gravi.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione della polizia stradale sembra che l’auto dove viaggiava Barcaiuolo, seduto al posto del passeggero, sia stata centrata da un calcinaccio di grosse dimensioni, rimbalzato sulla carreggiata dopo essere stato probabilmente sollevato dal passaggio di un mezzo pesante lungo un ponte. Il masso ha sfondato il parabrezza della vettura.

Interrogazione parlamentare di Bignami (Fdi)

“Autostrade dovra’ rispondere di quanto sta combinando”. Lo scrive sui social il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, che sull’incidente occorso al consigliere regionale modenese, colpito ieri da un masso mentre viaggiava in autostrada, chiama dunque in causa la manutenzione della infrastruttura. Per il resto “rassicuro i tanti amici che scrivono, Michele sta meglio. Speriamo di riabbracciarlo presto”, afferma ancora Bignami.

Solidarietà

Al patriota Barcaiuolo e alla sua famiglia (e alla moglie Annalisa, consigliere comunale di Carpi) arrivano attestati di vicinanza e solidarietà da tutta Italia. Michele è stato da sempre un militante e dirigente della destra nazionale, apprezzato per la sua generosità e la sua coerenza.