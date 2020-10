Lutto nel mondo della destra romana. E’ scomparso l’architetto Ruggero Bianchi, in gioventù animatore dell’esperienza ddi Radio Alternativa, laboratorio di innovazione comunicativa dei giovani del Msi, promossa da Teodoro Buontempo.

Scrive sui social Marina Buontempo:

“Apprendo con grande dolore la notizia della perdita di Ruggero Bianchi, un uomo sensibile e di grandi capacità. Si è prodigato con tutte le sue forze per sostenere Radio Alternativa, la radio creata proprio per far pervenire con un mezzo moderno le idee del nostro mondo. Aveva inoltre uno straordinario modo di fare comunicazione insieme ad una rara profondità di analisi. Riusciva a tenere gli ascoltatori incantati ad ascoltarlo per ore. Un lavoro infinito che dai microfoni dell’emittente egli ha donato a tutti i suoi ascoltatori. Il suo ricordo appartiene ad una delle pagine più belle della nostra militanza”.