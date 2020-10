Petruzzelli, e le tante imprese innovative e dinamiche, nate su questo territorio”.

“Terza maggiore economia al mondo – ha spiegato il Presidente dell’Agenzia Ice Carlo Maria Ferro – potere di acquisto pro capite superiore alla media europea, sesto maggiore importatore al mondo; per due anni di seguito (2018-2019) il Paese verso il quale è maggiormente cresciuto l’export italiano: ci sono tutte le condizioni per guardare al Giappone nella fase di ripartenza per aumentare le quote di mercato delle imprese italiane e allargare il numero di imprese esportatrici, particolarmente del Mezzogiorno e della Puglia. L’Ice Agenzia è a fianco delle imprese per accompagnarle con le sue 14 nuove iniziative

nell’ambito del Patto per l’Export e attraverso i suoi uffici a Tokio e Osaka”.

I lavori sono proseguiti con la sessione dedicata alle dinamiche di sviluppo del mercato

giapponese e alle opportunità e prospettive di crescita per gli scambi commerciali e gli

investimenti., alla quale hanno preso parte l’Agenzia Ice, Invitalia, Sace e la Japan External

Trade Organization: “Il Giappone sta salvaguardando il suo potere economico perché ha una

domanda interna forte”, ha spiegato il direttore generale Kentaro Ide. “C’è ancora molto spazio per beni e servizi provenienti dall’estero”.

Infine la tavola rotonda dedicata alle relazioni Italia-Giappone: sfide ed opportunità.

Ne hanno preso parte la Fondazione Italia Giappone, l’Italy-Japan Business Group, Bper

Banca e le imprese Alcantara spa, MerMec Japan e Birra Peroni che hanno presentato le loro

esperienze e le strategie di sviluppo nel mercato giapponese.